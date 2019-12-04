Зеркаль написала відкритий лист в The New York Times, де звинуватила видання у спотворенні її слів

Олена Зеркаль, колишня заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, яка подала у відставку 28 листопада, опублікувала у Facebook відкритого листа після інтерв’ю The New York Times від 3 грудня.

Своє звернення Зеркаль направила міжнародного редактору видання.

«Я була дуже розчарована, дізнавшись, що в інтерв’ю, яке я дала Ендрю Крамера, мене сильно цитували поза контекстом, так як більша частина інтерв’ю не точно відображала мою позицію», — зазначила колишня чиновниця.

На думку Зеркаль, результатом цього стали спекуляції в медіа і підливання масла у вогонь, що не відповідає інтересам ні України, ні США.

Скріншот: Facebook/ lana.zerkal

«Велика частина питань була зосереджена на внутрішніх проблемах США, які в даний час розігруються у Вашингтоні. Перш за все я мушу підкреслити, що це внутрішні проблеми США, і моя позиція повністю узгоджується з офіційною позицією уряду України. Вона полягає в тому, що для мене абсолютно недоречно «втручатися» або яким-небудь чином намагатися впливати на розгляд, який в даний час ведеться. США залишаються одним з наших найважливіших і непохитних партнерів, і так було з нашої незалежності», — написала Зеркаль.

Вона зазначила, що були також частині інтерв’ю, які проводилися в узгодженому неофіційному форматі. «Однак виявилося, що в деяких випадках використовувалися мої дослівні лапки — навіть коли я спеціально назвала ці розділи неофіційними», — зазначила колишня чиновниця і навела приклади помилок.

«З питання військової допомоги США Україні:

Під час інтерв’ю мені було абсолютно ясно, що в кінці липня ми не знали, чому процес розподілу військової допомоги Україні не був завершений. У нас не було підстав вважати, що військова допомога дійсно була заморожена. В інтерв’ю я заявила, що є «проблеми» і що наші посольства в США обмінялися телеграмами, які щодня доставлялися одночасно і в МЗС, і в канцелярії президента», — пише Зеркаль.

Вона зазначила, що те, що було написано в статті, вводить в оману, оскільки передбачає, що «ми з колегами були обізнані про конкретної інформації».

«Що стосується поїздки до Вашингтона: як обговорювалося під час інтерв’ю, так і в наступному електронному листі, мета поїздки до Вашингтона полягала в обговоренні питань, що стосуються Північного потоку-2, а також санкцій щодо Росії. Було неминуче, що можуть виникнути питання, що стосуються поточного процесу імпічменту в США. Тим не менш, стаття містить ряд дуже умоглядних заяв, які не знайшли відображення в тому, що ми насправді обговорювали».