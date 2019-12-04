Зеленський запросив глав церков перед Парижем

У зв’язку з нормандської зустріччю президент закликав глав церков і релігійних організацій підтримати ініціативи української сторони.

Президент Володимир Зеленський напередодні саміту в нормандської форматі зустрівся з представниками церков і релігійних організацій України, повідомляє Офіс президента у середу, 4 грудня.

Глава держави подякував за спільне звернення ієрархів до жителів непідконтрольних територій, а також за роботу, яку проводять святі отці для України. У зв’язку з переговорами лідерів країн нормандського формату президент закликав підтримати мирні ініціативи української сторони.

«Ми — різні, у нас різні конфесії, церкви, мечеті, синагоги тощо. І це нормально, тому що у нас велика, дуже красива, іноді важко, але наша улюблена країна. Вірю в вас», — зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що через три роки блокування зустрічі нормандської четвірки з’явилася можливість почати діалог.

Глава держави підкреслив, що йому важливо почути поради. «Тоді відчувати, що всі ми разом», — сказав він.

Представники церков і релігійних організацій наголосили, що моляться за мир в Україні, і побажали президенту сили, терпіння та Божого благословення на переговорах лідерів країн — учасниць нормандського формату.

Окремо було акцентовано увагу на неприпустимість переслідування віруючих різних конфесій на підконтрольних територіях Донбасу і Криму, а також судових рішень про ліквідацію культових споруд.

Митрополит Української православної церкви Онуфрій підтримав мирні ініціативи. «Життя людини нічим не може бути виправдане або викуплено. Воно дороге у всьому світі. Те, що ви почали цю місію миротворчості, — ми вам за це вдячні і розуміємо, що це складний процес. Але його треба було почати процес не може мати успіху, якщо хтось його не стане», — зазначив Митрополит УПЦ.

За його словами, питання необхідно вирішувати шляхом діалогу.