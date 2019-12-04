Актор Роберт Дауні – молодший звернувся до українців і розповів про «такий собі» борщ

Американський актор Роберт Дауні — молодший записав несподіваний відеоролик, в якому звернувся до українців і розповів про своєму новому фільмі «Дуліттл».

У відео актор просить покликати Ольгу і передати їй, що він зіграє роль доктора Дулітла в однойменному фільмі. Також актор розповів, що в кінострічці з’явиться його друг папуга Полінезія, який дуже схожий на солов’я, але готує «такий собі» борщ.

Фільм «Дулітл» заснований на популярній серії дитячих книг Х’ю Лофтинга про ветеринара Доктора Дуліттл, який, як одного разу виявляється, розуміє тварин і може з ними розмовляти. Доктор відправляється у велике подорож назустріч дивним пригодам з кумедною різношерстною компанією.

Разом з Дауні – молодшим у фільмі з’являться Антоніо Бандерас і Майкл Шин. Режисер – Стівен Гейган.

В український прокат фільм надійде вже 9 січня.