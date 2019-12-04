Снайпер розповів, чому куля зрикошетила і потрапила в дитини Соболєва

Професійний снайпер розповів, чому кілер, який хотів убити депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, потрапив у дитини.

За словами експерта, вбивця діяв необачно.

«Головне питання – відхід. Накриватися картонками на балконі, на відкритому, тим більше, балконі. Навіть з урахуванням пострілу при використанні глушника – це трохи дурнувато», – прокоментував снайпер.

Що стосується попадання у дитини, експерт стверджує, що це питання випадковості. Передбачити траєкторію кулі на 100% неможливо.

«Швидше за все, це випадок. Викривлення траєкторії при зустрічі кулі зі склом. Опуклості, як відомо, в будь-якому випадку змінюють траєкторію», – сказав він.

Нагадаємо, 1 грудня в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській невідомі обстріляли позашляховик, в якому знаходилися водій, його дружина і діти.

Виявилося, що автомобіль належить депутату Соболєву. Ймовірно, він був метою кілерів. В результаті стрілянини син депутата Олександр помер в автомобілі «швидкої» дорогою до лікарні.