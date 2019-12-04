Пожежа в одеському коледжі розпочався з-за обігрівача, – журналіст

Пожежа у рівненському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виник через електрообігрівач.

Про це написав одеський журналіст Юрій Ткачов у своєму Telegram-каналі.

Посилаючись на слова студентів коледжу, журналіст розповів, що у будівлі “чи не топили взагалі, або топили так, що можна вважати, що не топили”. “Чому? А тому що топити дорого, треба економити. Але людям холодно, і люди приносять обігрівачі. У сенсі, з дому”, – написав Ткачов.

Так як електромережі в будівлі останній раз ремонтували за Брежнєва, вони не витримали навантажень, на які ніколи не були розраховані. Так само погано в будівлі були справи з протипожежною сигналізацією: якщо вона і була, то не спрацювала. “Це після “Вікторії”, коли стільки говорили про необхідність перевірки наявності такої сигналізації скрізь і всюди. І перевіряли адже, ДСНС реально бігало по області, содомировало всіх правих і винуватих, погрожували закривати установи і ось це все. Бігати – бігали, а результати де?” – задає риторичне питання журналіст. Ткачов робить закономірний висновок, що проблем так багато, що невідомо, за яку хапатися.

“Все згнило вже до такої міри, що латки ставити ніде – одні дірки. Держава не працює як держава, а все більше нагадує гурток самодіяльності у школі для розумово відсталих підлітків з кримінальними нахилами. Ось в чому біда”, – написав він.