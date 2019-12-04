СБУ накрила «ботоферму», яка працювала на Росію і «ДНР»

СБУ припинила діяльність групи осіб, яка створювала і просувала фейкові акаунти для громадян Росії і терористів «ДНР».

«Акаунти використовувалися замовниками для встановлення і підтримки легендированных контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання поштою товарів, вилучених із законного обороту», – повідомили у відомстві.

«Ботоферма» також використовувалася для масового поширення деструктивних публікацій в соціальних мережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про «замінування», а також інших дій, спрямованих на дестабілізацію суспільного обстановки в Україні.

Правоохоронці вилучили обладнання, керуючий масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень. Внаслідок обшуків слідчі отримали «незаперечні докази причетності конкретних осіб».