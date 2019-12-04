«Українська зовнішність, а типаж – розумна с*ка»: «Слуга народу» пояснив, чим Скалецька краще Супрун

Журналісти зафіксували, як народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Кабанов в листуванні пояснив, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька краще своєї попередниці Уляни Супрун.

Відповідне відео опублікувало видання TK Media.

На відеозаписі видно, як нардеп веде листування в месенджері Telegram з контактом, підписаним як «Щербаков», обговорюючи роботу глави Міністерства охорони здоров’я Зоряни Скалецьке.

Співрозмовник Кабанова поскаржився, що студенти після зустрічі з Скалецьке були «в шоці». На думку «Щербакова», новий міністр нічим не краще Уляни Супрун.

Депутат Кабанів на це відповів, що все-таки Скалецька краще Супрун, так як «симпатичний», у неї «українська зовнішність», зарплата «мільйон в місяць» і вона не заміжня. Типаж міністра Кабанів назвав – «розумна с*ка». Після цього нардеп запропонував уважніше придивитися до Скалецьке як до жінки.

Повну листування дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше нардеп Ілля Ківа, що входить у фракцію «Опозиційна платформа – За життя», у сесійній залі парламенту переглядав пікантне відео.