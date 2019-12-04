Під Києвом спіймали п’яного депутата за кермом – поліція

В Обухові поліція зупинила водія за створення аварійної ситуації на перехресті, а згодом виявила, що це депутат у нетверезому стані.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За кермом перебував депутат районної ради, а з його автомобіля надходив відчутний запах алкоголю. Від пропозиції пройти відповідний тест водій відмовився. Після цього на нього склали протокол за відповідною статтею Адміністративного кодексу. Депутату загрожує штраф з позбавленням права керування автомобілем на рік.

У поліції додали, що аналогічні порушення фіксують в області щодня. Зокрема, в грудні вже виявили 27 нетверезих водіїв.