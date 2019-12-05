Депутати Держдуми влаштували собі новорічні канікули тривалістю в місяць

«Хтось у керівництві Думи дуже любить кататися на лижах»

Депутати Держдуми РФ вирішили раніше завершити осінню сесію, а також вийти з новорічних свят пізніше за інших росіян. В результаті народні обранці будуть відпочивати майже місяць.

Осіння сесія Держдуми сьомого скликання завершиться вже 18 грудня. Таке рішення ухвалила Рада нижньої палати парламенту, пишуть «Відкриті медіа». Взагалі останній тиждень грудня відведена під поїздки депутатів в регіони, а тому останнє засідання мало відбутися 19 грудня. Але, за словами першого віце-спікера Держдуми Івана Мельникова, в цей день палаті «з ряду причин дуже незручно проводити пленарне засідання». По-перше, 19 грудня пройде пряма лінія президента. По-друге, сенатори попросили Держдуми з урахуванням графіка роботи Ради Федерації «спробувати всі законопроекти, прийняті в третьому читанні, передати в Раду Федерації не пізніше 18 грудня».

Причому в «регіональну тиждень» далеко не всі депутати зустрічаються з виборцями, розповіли кілька парламентаріїв. Отже, працювати після завершення сесії перед Новим роком вони не будуть.

У минулому році депутати також вийшли на канікули раніше за прямої лінії Путіна — 19 грудня. Але до роботи Держдума приступила разом з усією Росією — 9 січня. В цьому році все буде інакше. Парламентарії вирішили знову поставити в графік спочатку «регіональну» тиждень, а засідання розпочати з 14 січня.

«Просто хтось у керівництві Думи дуже любить відпочивати, кататися на лижах», — пояснив депутат з опозиційної фракції, який був присутній на засіданні Ради Держдуми при прийнятті цього рішення.