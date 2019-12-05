Слуга народу Верещук виступила проти правки Геруса щодо імпорту з Росії

Депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук прокоментувала ухвалений ВР України законопроект №2233 по внесенню поправок в закон «про ринок електричної енергії» з урахуванням нової поправки народного депутата Андрія Геруса, яка обмежить імпорт з Росії виключно на одному сегменті ринку – ринку двосторонніх договорів.

У теж час редагування Геруса зберігає можливість постачання російської електроенергії на «ринок на добу вперед», а також повністю дозволяє вільну постачання білоруської електроенергії на будь-який сегмент українського ринку, інформує enovosty.com/news.

«У нас були контракти з Росією на постачання електроенергії. Вони піддавалися гострій критиці, в тому числі і з мого боку. Я переконана, що це великий ризик, оскільки такі прямі контракти збільшують ризики для наших вітчизняних виробників. Адже ми самі виробляємо електроенергію. А тут виявляється, що ми повинні імпортувати, щоб створити ринок. Для кого ми це ринок робимо? Я переконана, що нам необхідно захищати вітчизняного виробника. Сьогодні існують ризики, коли за заниженими цінами електроенергія буде заходиться на ринок у неконтрольованому вигляді, наприклад, через Білорусь. А наші підприємства не зможуть навіть за собівартістю продавати свою електроенергію. Нинішня правка повинна була змінити ситуацію. Але тепер ми будемо закуповувати ще й у Білорусі! Ну, якщо у Білорусі так багато електроенергії, то я не знаю, хто ми», — поділилася своїм баченням ситуації Ірина Верещук.

Слід зазначити, що Слуги Народу відмовилися підтримати поправку народного депутата Олексія Кучеренка про повну заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Також слуги народу не підтримали правку Кучеренко, яка пропонувала захистити український ринок електроенергії від демпінгових цін, заборонивши продавати в Україні електроенергію з Росії та Білорусі нижче ціни, за якою вона продається на кордоні.

Нова «поправка Геруса» залишить імпорт електроенергії з Росії і Білорусі на ринку «на добу вперед», що загрожує знищенням вітчизняної генерації та вугільної галузі. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко.

«У п’ятницю на комітеті ми змусили його відректися від своєї ж диверсії і передбачити в проекті закону № 2233 правку, що скасовує „правку Геруса“. Однак Герус не погодився закрити імпорт з Росії та Білорусі, якщо він надходить на ринок на добу вперед. А це означає, що той же ресурс продовжить поставлятися в Україну. В обсягах, які здатні зупинити третину нашої генерації», — написав Кучеренко.

Він зазначив, що російські і білоруські імпортери постачають струм в Україну за демпінговими цінами значно нижче, ніж продають населенню і промисловості своїх країн. І зазначив, що такі дії є антиринковими і повинні стати предметом розслідування з боку Антимонопольного комітету України.

«Білоруси і росіяни постачають сюди за цінами значно нижче, ніж продають у себе. Зверніть увагу, росіяни продають власному населенню на 40 відсотків дорожче, ніж нам, а білоруси — майже на 80% дорожче, ніж власної промисловості. Сьогодні вони збили ціну у нас на ринку до мінімуму… Демпінг росіян і білорусів, безумовно, є антиринковою. Потрібно буде вимагати від АМКУ негайно розібратися з демпінгом імпортерів, які прагнуть до одного — вбити нашу українську енергетичну та вугільну промисловість», — підкреслив Кучеренко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект №2233 по внесенню поправок в закон «Про ринок електричної енергії» з правкою Андрія Геруса, яка залишає можливість постачання російської електроенергії, а також дозволяє вільну постачання білоруської електроенергії на український ринок.

За проголосували 274 нардепа, в тому числі 233 представника фракції Слуги Народу і 10 депутатів ОПЗЖ.