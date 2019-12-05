​Смертельна пожежа в Одесі: з’явилося відео, як студенти вистрибують з вікон

У мережі показали відео, як студенти вистрибували з палаючої будівлі коледжу в Одесі.

Запис розмістили на YouTube-каналі “Новости Ульвіченко”.

Люди рятувалися як могли від вогню, який охоплював дедалі більшу площу. Деякі наважилися вистрибнути у вікно з великої висоти.

Нагадаємо, 4 грудня о 11:00 в Одесі на вул. Троїцькій, 25 загорівся коледж економіки і права зі студентами всередині будівлі. Пожежа виникла в учительській на 3-му поверсі. За непідтвердженими даними, з ладу вийшов електричний обогрівач.На місце одразу приїхали пожежні і евакуювали людей з вогню, постраждалих доставили в лікарню. Локалізувати пожежу 120 рятувальникам вдалося тільки о 14:18.