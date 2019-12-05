Застави не буде: суд прийняв несподіване рішення щодо Садового

Вищий антикорупційний суд у Києві прийняв несподіване рішення щодо мера Львова Андрія Садового – він скасував раніше призначену заставу в 1 млн 56 тис. 550 грн.

Щодо Садового прийнято новий запобіжний захід – особисте зобов’язання до 20 січня 2020 року. Мер Львова повинен прибувати до прокурорів і слідчих за кожної вимоги, а також утримуватися від спілкування зі свідками кримінального провадження.

Відзначається, що якщо Садовий не виконуватиме зобов’язання, на нього можуть накласти штраф від 525 до 4,2 тис. грн. Контролювати виконання особистих зобов’язань будуть детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У той же час суд прийняв рішення відмовити в задоволенні вимог Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо збільшення до 50 млн грн застави Садовому.

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року.

“Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що більше 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості”, – зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руській сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

“Відразу після вручення підозр, прокурорами САП вручено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжних заходів”, – йдеться в повідомленні.