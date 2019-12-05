Нові санкції замість врегулювання в Донбасі?

За п’ять днів до зустрічі в нормандському форматі Німеччина висилає двох російських дипломатів.

Захід і Росія весь листопад готувалися до початку нової «розрядки». Французький президент Еммануель Макрон міркував про те, що ісламський тероризм є для ЄС значно більшу загрозу, ніж кремлівська пропаганда і мілітаризм. Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік — 2». «Газпром» і український «Нафтогаз» активно шукали формулу для нового контракту на транзит блакитного палива до Євросоюзу. Дружня сьогодні Москві Туреччина в рамках НАТО погрожувала заблокувати додаткові заходи щодо захисту від російської армії Польщі і країн Балтії. Ну а вершиною мала стати зустріч лідерів «нормандської четвірки» (Німеччина, Росія, Україна і Франція), на якій передбачається сформулювати формулу по досягненню миру на Донбасі і його хоча б формального переходу під контроль Києва.

І раптом вся конструкція нової «розрядки» між Кремлем і Заходом стрімко починає валитися. Німеччина оголосила, що висилає двох співробітників російського посольства в Берліні. Німці офіційно підозрюють Росію як державу в організації вбивства колишнього чеченського бойовика, біженця Зелімхана Хангошвили в центрі Берліна в серпні цього року. Як пояснює МЗС ФРН в офіційній заяві, два співробітника посольства Росії в Німеччині були оголошені персонами нон грата. Причина в тому, що російська влада, незважаючи на повторні та наполегливі вимоги, не надали достатньої сприяння в розслідуванні. За інформацією журналу Der Spiegel, обидва дипломати насправді є співробітниками російських спецслужб. Тепер вони повинні покинути Німеччину протягом тижня.

Треба нагадати, що у вбивстві Хангошвили звинувачується росіянин, відомий під іменем Вадима Соколова. Він заарештований, і німецькі власті вважають, що в реальності це 54-річний громадянин Росії Вадим Красіков.

За даними видання The Insider, цей чоловік звинувачувався в Росії в іншому вбивстві в 2013 році, його навіть розшукували, але потім всі слідчі дії були припинені. Це дозволило журналістам припустити, що Красіков співпрацює з російською владою і правоохоронними органами, а можливо, і є їх агентом.

Події одразу змушує згадати про так званій «справі Скрипалів», коли велика Британія звинуватила Росію в отруєнні на британській території колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, його дочки і декількох випадкових постраждалих за допомогою бойового хімічної речовини «Новачок». У листопаді 2019 року, до речі, з’явилася інформація, що подібним чином були отруєні нібито ще раніше і троє громадян Болгарії: торговець зброєю Еміліан Гебрев, його син і його директор фірми. З’являлися повідомлення про спроби російських спецслужб вербувати дипломатів — як болгарських, так і сербських. Всі разом, проте це скоріше ігнорувалося Західною Європою, зайнятий побудовою нової «розрядки» з Москвою.

Тепер же ситуація може різко змінитися. Ще напередодні американське видання The Wall Street Journal повідомило, що розслідування вбивства Хангошвили може призвести до введення проти Кремля нових європейських санкцій. В історії зі Скрипалем, варто не забувати, практично всі європейські країни не просто висловили солідарність з великою Британією, але вислали по одному або кілька російських дипломатів, а також підтримали і нові санкції.

Можна додати до цього ще й резолюцію Конгресу США, прийняту напередодні, згідно з якою американському президенту забороняється запрошувати Росію назад в G7, щоб зробити з цієї групи світових держав знову «вісімку», до тих пір, поки Україна не отримає тому контроль над своєю кордоном, Донбасом і, зрозуміло, Кримом, «який уплив у рідну гавань» в 2014 році.

Все разом це говорить про те, що противники «розрядки» з Росією не сиділи склавши руки і тепер переходять в контрнаступ на так званих «путін-ферштееров», спрямованих на нормалізацію відносин з Кремлем. І, треба сказати, великих зусиль «кремлескептикам» докладати не треба. Якщо звинувачення Федеральної прокуратури Німеччини вірні і російські офіційні особи були причетні до організації замаху на Хангошвили, то ніяких додаткових аргументів для введення нових санкцій і зриву переговорів по Донбасу, власне, не потрібно. В очах Європи Москва знову порушує міжнародні конвенції.

Залишається тільки зрозуміти, чи означає те, що відбувається, що Кремль повністю втратив контроль над спецслужбами або чеченськими владою, настільки, що вони самостійно планують якісь закордонні операції без оглядки на зовнішньополітичні пріоритети керівництва країни? Або скоріше в російських верхах немає розуміння того, що навіть підозри в такої активності можуть серйозно ускладнити відносини з раніше головним торговим партнером країни в Європі, який тільки що «відбив» від атак США і Єврокомісії проект стратегічно і політично важливого для Кремля і економіки держави трубопроводу «Північний потік-2».