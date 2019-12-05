Чехи шоковані російськими ток-шоу

Зокрема, мешканців колишньої соціалістичної республіки вразила думка телепропагандистов, що єврей може бути неонацистом.

Рідкісний росіянин зможе назвати прем’єра Чехії (його звуть Андрій Бабиш), трохи більше число згадає її президента (Мілоша Земана), зате мало не півкраїни тепер знає по імені і в обличчя Павла Новотного, голову празького міського району Ржепорые. Неважливо, що ця місцевість на самому краю міста та її адміністрацію цілком можна було б назвати сільрадою. Знати вона сильна, раз проти нього особисто кинута прес-служба російського МЗС, а також вся потужність пропагандистської артилерії на чолі з Володимиром Жириновським і зоряним телевізійним дуетом Скабеевой-Попова з телеканалу «Росія — 1».

«Мені написала з Москви знайома, з якою не спілкувалися років п’ятнадцять», – дивується викладач Карлового університету в Празі. Їй цікаво, нормальні люди живуть в районі Ржепорые, якщо там староста — придурок.

Саме в цьому образі російські телеканали намагалися виставити Павла Новотного. Проте можна сперечатися, хто виглядав дурніші в ефірі програми «60 хвилин». Можливо, тому що Він сам, за чеською, правда, мірками, майстер медійного скандалу. Довгий час працював у місцевому аналогу «Комсомолки» – газеті «Блиск», а перед тим, як обратися старостою, кілька місяців працював сценаристом у «чеського Соловйова» – телеведучого Яромира Соукупа з телеканалу «Баррандов».

У будь-якому випадку, вперше, мабуть, з 2014 року і приєднання Росією Криму, а може бути, і взагалі перші, чехи дружно дивляться російське телебачення. Соцмережі буквально забиті гіперпосиланнями на ефір центральних телеканалів». І треба сказати, що ці передачі справили на більшість дивилися сильне враження. Для країни, де в прайм-тайм по громадському телебаченню може йти ток-шоу про рідну природу, буяння пристрастей ефірів з Жириновським, Скабеевой, Поповим та іншими російськими зірками політики і телебачення — це одкровення.

Крик і чи не бійки (це вони ще не всі бачили) в прямому ефірі шокують стриманих чехів навіть більше, ніж пропозицію лідера ЛДПР ввести в їх країну знову, як в 1968 році, танки. Те, що звикли вже до вітчизняних ток-шоу росіянами перетравлюється практично без відрижки, у чеських глядачів викликає шок. Як і вдячні російські телеглядачі, які цікавляться психічним станом жителів району Ржепорые, пражани запитують: «Вони взагалі там нормальні?» І самі відповідають, що явно не цілком.

За політичну кар’єру Новотного, а можливо, і професійну у якості ведучого якогось ток-шоу тепер напевно можна не турбуватися. Він став широко відомий не тільки в Росії, але і в Чехії. Про нього, а також про російському телебаченні, кремлівській пропаганді і взагалі нашій країні написали, здається, всі провідні чеські видання будь-якої політичної спрямованості.

У підсумку, репутації Росії завдано непоправної шкоди. Ролики з ефірами російських телеканалів, забезпечені чеськими титрами, вийшли далеко за межі кола «борців з російською загрозою» або, навпаки, професійних «прихильників сильної руки Володимира Путіна». Їх масово дивляться люди, для яких Росія довгі роки була за межами їх особистого і професійного інтересу.

Незалежно від їх політичних установок в очах більшості чехів наша країна поставала як велика і, скажімо так, серйозна. Серйозний потенційний ворог НАТО або, навпаки, серйозний і вигідний торговий партнер Чехії, серйозна спадкоємиця СРСР, або, на худий кінець, просто серйозна, велика країна, трохи дика, північна, мілітаристська, але все одно значна.

Тепер же вони побачили те, що раніше дивилися тільки росіяни. Всю цю пропаганду «для внутрішнього користування», як поблажливо пояснювали кремлівські експерти, коли їх запитували, чи не позначиться негативно цей цирк злих клоунів на міжнародних позиціях Російської Федерації. І ось чехи виявили, що найбільші телеканали цієї країни транслюють в прямий ефір щось схоже на п’яну бійку в борделі.

Це дуже агресивно, – пишуть одні в соцмережах. Агресивно і нерозумно, – додають інші. Агресивно, нерозумно і смішно, – уточнюють треті. А четверті міркують про те, що староста району Прага-Ржепорые завжди виглядало дурнувато і вульгарно, але на тлі російських телеведучих та учасників ток-шоу виявилося, що він цілком нормальний. Вихлюпнувшись за межі російської аудиторії, кремлівська пропаганда не вчить поважати Росію і навіть не боятися її, а лише знущатися над нею, що успішно і робить Павло Новотний.

Вишенька на торті — серйозність, з якою Новотного звинувачують не в дивній ідеї поставити «на районі» пам’ятник власівцях, а ні багато ні мало в «пробудженні нацизму». Його, єврея за походженням, головною проблемою якого в недавньому минулому були не російські телевізійники, а місцеві антисеміти, які час від часу надсилали йому загрозливі листи. Єврей-неонацист — таке, мабуть, тільки в ефірі російського телебачення може з’явитися. Якщо, звичайно, не згадувати про божевільний будинок.