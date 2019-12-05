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Жители трущоб Бангкока на снимках Сэма Грегга (фото)

05.12.2019

Мучения таиландцев, живущих в глубине ужасных трущоб, тщательно скрыты от глаз туристов, посещающих суперсовременный Бангкок. Здесь ютятся бывшие уголовники, проститутки, трансвеститы и прочие отбросы общества. Самое страшное — среди всей этой грязи рождаются и растут дети. Британскому фотографу удалось проникнуть в самое нутро этих забытых богом мест. То, что попало в объектив его камеры, никого не оставляет равнодушным.

Сэм Грегг (Sam Gregg) раскрыл жуткую и убогую изнанку Бангкока. В трущобах Kлун Tоэy заправляют покрытые татуировками уголовники, а местные жители похожи на героев фильмов ужаса. Фотограф из Великобритании попал сюда в 2015 году и сумел запечатлеть реальных обитателей этого гадюшника перед тем, как власти его снесли, пишет novosti-n.

Мастер фотографии назвал впечатляющую серию «Неоновые мечты» (Neon Dreams). Шокирующие кадры были сделаны в самых опасных районах мегаполиса, включая криминальные кварталы и жуткие заброшенные здания. Государство планирует полностью «зачистить» эти кварталы до 2022 года.

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: http://www.sam-gregg.com/

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