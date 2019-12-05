У Києві на Русанівці неосудний чоловік нападає на жінок: подробиці і відео

На столичній Русанівці неосудний чоловік приставав до жінокі штовхав їх. Наразі прокуратура клопоче у суді про застосування до нього примусових заходів медичного характеру, тому що раніше його відпустили під особисте зобов’язання. Про це повідомляє пресслужба столичного главку Національної поліції.

“Упродовж кількох місяців до Дніпровського управління поліції звернулись кілька місцевих мешканок із повідомленнями про те, що на вулиці Ентузіастів невідомий чіплявся або штовхав їх, від чого вони падали. Усі події належним чином правоохоронці зареєстрували, а згодом розшукали правопорушника”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 38-річний місцевий житель.

“за фактом хуліганських дій ми розпочали кримінальне провадження, оголосили правопорушнику про підозру, а суд відпустив його під особисте зобов’язання. У подальшому, за рішенням суду, чоловіка направили на проходження психіатричного дослідження, за висновками якого стало відомо, що він не може усвідомлювати свої дії. Разом із тим, слідчі за погодженням з Київською місцевою прокуратурою № 4 звернулись із клопотанням до суду про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру”, – уточнив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

При цьому за фактом останньої події, яка сталася за аналогічних обставин наприкінці листопада, розпочато нове кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Україні. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.