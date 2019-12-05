Названо причину смертоносної пожежі в Одесі (відео)

Відео: названо причину смертоносної пожежі в Одесі

Внаслідок пожежі в Одесі в будівлі на вулиці Троїцькій є загиблі і постраждалі, серед яких 9 дітей.

Старовинна будівля в центрі Одеси загорілася вранці, у ній розташовані коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також офіси та інститути. Причиною загоряння може бути несправна проводка, яку не змінювали більше 50 років, пише Думська.

В результаті пожежі загинула 1 людина, повідомила начальник відділу з організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту охорони здоров’я Одеської міськради Алла Калієва. Постраждали 21 осіб, серед яких 9 студентів коледжу і 5 рятувальників. Постраждалих госпіталізували, 1 пожежний у важкому стані.

Рятувальники завершили евакуацію і працюють над знищенням вогню. За даними ДСНС, площа пожежі склала 700 м.кв.

Фото: Укрінформ