Американський конгресмен витрачав бюджетні гроші на ігри в Steam

В 2016 році конгресмена США від республіканської партії в Каліфорнії Дункан Хантер звинуватили в занадто розкішному житті. Розслідування показало, що кошти, які призначалися для ведення передвиборної кампанії, він витрачав на себе, зорекма на покупку ігор в Steam.

У вівторок, 3 грудня, суд визнав провину Хантера і тепер політику загрожує в’язниця, повідомляє Polygon.

На що політик витрачав гроші

Цікаво, що Хантер витрачав гроші на дрібниці: він купував квитки в кіно, їжу в кафе, модні кросівки, набори LEGO і собачий корм, а також знімав на ці гроші готелі і купив дуже багато ігор в Steam. Разом на поповнення бібліотеки в цифровому магазині Хантер спустив 1 302 доларів, а сума загальних розтрат склала 150 000 доларів.

Мабуть, сама потішна річ, на яку Хантер витрачав бюджетні гроші – це квитки на літак для перевезення домашніх кроликів.



Дункану Хантеру загрожує до 5 років в’язниці

Покарання

Суд зазначає особливу цинічність дій конгресмена, враховуючи, що сім’я злочинця знаходилася в цей час по вуха в боргах. Тепер невдалому злодієві світить або термін до п’яти років, або штраф в 250 тисяч доларів.