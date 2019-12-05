Пожежа в Одесі: названа причина трагедії в коледжі

Ймовірною причиною пожежі в коледжі Одеси 4 грудня став зламаний подовжувач.

Про це йдеться в повідомленні Одеської обласної державної адміністрації.

«Зараз рано говорити про причини займання. За попередніми даними, пожежа почалася в закритому приміщенні на третьому поверсі. За даними ДСНС, ймовірною причиною став зламаний подовжувач», — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що зараз існує велика загроза обвалення стін, тому працівники поліції і слідчі зайдуть тільки після того, як така загроза буде знята.

Раніше місцеві ЗМІ писали, що причиною пожежі в одеському коледжі могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Рятувальники ліквідували вогонь близько 19.30, площа якого склала 4 тисячі квадратних метрів.

В результаті пожежі загинула 17-річна студентка коледжу. Крім неї постраждали як мінімум 28 людей. Ще 15 людей вважаються зниклими.

Тим часом, кількість постраждалих під час пожежі зросла — 29 осіб. Тривають пошуки 13 осіб, які також перебували в будівлі, а зараз вважаються зниклими без вісті, — повідомляє «УНН».

«Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі в одеському інституті. Станом на зараз в результаті пожежі 1 людина загинула, місце знаходження 13 осіб уточнюється. Постраждали 29 людей»,— цитує агентство першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового.

За словами Ярового, всі сили екстрених служб зараз спрямовані на пошуки зниклих людей.