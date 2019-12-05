Генпрокуратура готова серйозно переплачувати на тендерах

Генеральна прокуратура провела аукціон по закупівлі офісного паперу формату А4, А3 (ідентифікатор UA-2019-11-06-002618-b).

При цьому правоохоронці погодилися серйозно переплатити. Заявлена ціна, за якою ГПУ готова придбати папір у постачальників через аукціон, завищена на 1,2 млн гривень від оптової ринкової.

Саме стільки запропонували заощадити практично всі учасники аукціону.

Згідно технічним умовам, Генпрокуратура збиралася придбати офісний папір 6 найменувань:

папір формату А4 80 г/м2 (30 тис. пачок),

папір формату А4 160 г/м2 (3 пачки),

папір формату А4 200 г/м2 (20 пачок),

папір формату А4 глянець 200 г/м2 (20 пачок),

папір формату А4, 250 г/м2 (20 пачок),

папір формату А3 250 г/м2 (10 пачок).

Спочатку ціна, яка була заявлена тендерним комітетом ГПУ, становила 3,4 млн гривень. Таким чином середня ціна склала 113 гривень за пачку.

В кінцевому підсумку, 2 грудня 2019 року, переможцем аукціону стала компанія ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР» за ціною 2,2 млн гривень за 30 072 пачок паперу. Таким чином середня ціна склала 73 гривні за 1 пачку.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro