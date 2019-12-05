Як «машиніст» Євген Кравцов пиляє бюджет

Глава «Укрзалізниця» Євген Кравцов вже протягом декількох років розкрадає гроші підприємства, через філії компанії.

Тендерні комітети, які входять в структуру «УЗ» проводять аукціони за заздалегідь обумовленою корупційною схемою. Сьогодні, філія «Центру охорони здоров’я» АКЦІОНЕРНОГО товариства «Українська залізниця», планує вивести 12,7 млн гривень, через китайського виробника медичного обладнання.

Філією «Центр охорони здоров’я» АКЦІОНЕРНОГО товариства «Українська залізниця» (далі — філія «Центру охорони здоров’я «УЗ») планує провести ряд аукціонів із закупівлі медичного обладнання та лабораторних приладів для одних і тих же клінічних лікарень на залізничному транспорті. В системі Prozorro вже оголошені публічні закупівлі за такими ідентифікаторами:

· — UA-2019-11-22-000829-a (Детектори та аналізатори, напівавтоматичний лабораторний коагулометр IVD) — очікувана вартість 3,5 млн. гривень.

· — UA-2019-11-22-000814-a (Детектори та аналізатори, гематологічний аналізатор) — очікувана вартість 3,5 млн. гривень.

· — UA-2019-11-22-001947-c (Детектори та аналізатори, біохімічний багатоканальний аналізатор лабораторний IVD, автоматичний) — очікувана вартість 3 млн гривень .

· — UA-2019-11-22-001914-c (Детектори та аналізатори, лабораторний Автоматичний коагулометр IVD) – очікувана вартість 2,7 млн. гривень.

По всіх ідентифікаторів, аукціони повинні відбудуться 9 грудня 2019 року.

Як вже було написано, філія «Центру охорони здоров’я «УЗ» здійснює публічні закупівлі для одних і тих же лікарень «УЗ», а лоти просто розбиваються (дробляться) на кілька аукціонів. Дані публічні закупівлі слід проводити одним тендером і тоді був би один аукціон з очікуваною вартістю 12,7 млн гривень.

Для чого ж тоді «Укрзалізниця» ускладнила собі роботу і «розтрощило» продукцію на чотири окремих аукціону?

Відповідь знаходиться на поверхні.

Це було зроблено для того, щоб встигнути провести закупівлі в 2019 році і провести свою компанію.

Справа в тому, що згідно ст. 10 ЗУ «ПРО публічних закупівель», у разі, якщо вартість закупівлі (товарів і послуг) становить 133 тисячі євро і вище (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ), то замовник аукціону оприлюднює інформацію про закупівлю не пізніше ніж за 30 днів до дати розкриття тендерних пропозицій.

Якщо ж вартість публічних закупівель для товарів і послуг буде менше 133 тисячі євро, оприлюднення відбудеться не пізніше ніж за 15 днів до дати розкриття тендерних пропозицій.

Філія «Центру охорони здоров’я «УЗ», в системі Prozorro, інформацію про публічні закупівлі, оприлюднив одним днем -22 листопада 2019 року, коли офіційний курс євро до гривні становив — 26,83 гривень. Таким чином, гранична сума закупівлі становила 3,6 млн гривень. Тепер, ціна кожного лота не перевищувала 133 тисячі євро.

До того ж, в рамках ЗУ «ПРО публічні закупівлі», це дає можливість не оприлюднювати пропозицію англійською мовою, що додатково обмежить конкуренцію.

Абсолютно вся продукція, яка планується закуповуватися «Укрзалізницею» для своїх лікарень через Prozorro, була прописана під одного учасника, який здійснює постачання товарів.

Так, наприклад, у публічних закупівель (UA-2019-11-22-000829-a) існуюче технічне завдання на біохімічний аналізатор було повністю «підігнаний» під китайського виробника медичного обладнання Mindray.

Щоб це виявити, то необхідно звернути увагу на висунуті вимоги Філією «Центру охорони здоров’я «УЗ» в їх технічному завданні, а саме:

— пункт 9 Вимог: «Діапазон дозування зразків — не гірше 2 — 45 мкл».

— пункт 11 Вимог: «Діапазон дозування реагентів — не гірше 10 — 300 мкл».

— пункт 14 Вимог: «Ротор для розміщення вимірювальних кювет на борт аналізатора має забезпечувати можливість установки не менше 40 індивідуальних кювет, а також забезпечувати інкубацію реакційної суміші».

Людям, які нічого в цьому не розуміють, навіть не здогадуються, але всі перераховані препарати характерні тільки для біохімічного аналізатора BS-200E торгової марки Mindray (Китай).

Технічне завдання до напівавтоматичним коагулометрам вказує на 4-х канальний напівавтоматичний коагулометр «SC-40» виробника STEELLEX (Китай). Це єдиний існуючий прилад, що поєднує функції коагулометров і агрегометров.

Агрегометры досліджують функцію агрегації тромбоцитів, що є високо специфічними тестами, які можуть бути затребувані у спеціалізованих гематологічних центрах. Але на сьогоднішній день в медичних установах «Укрзалізниці» не було таких підрозділів, а їх лабораторіями такі тести не виконувалися.

Тому, дана вимога про наявність функції агрегометра в технічному завданні, практично не доцільно і робить неможливим участь у процедурі публічної закупівлі інших виробників.

В одній з тендерних документацій (UA-2019-11-22-001914-c) у додатку №3 Філія «Центру охорони здоров’я «УЗ» навіть прописав розміри автоматичного лабораторного коагулметра IVD (вказана ширина, висота, довжина).

Це не перший випадок, коли «Укрзалізниця» прописує тендерну документацію під одного учасника.

Так, Філією «Рефрижераторна вагонна компанія» «УЗ» у публічних закупівель (UA-2019-10-10-000765-b) на придбання пральної машини, тендерна документація була прописана під ТМ «Fagor» від одного постачальника. В результаті чого дві компанії з більш низькою ціною були дискваліфіковані, а перемогу здобула компанія «ПРОМКОМПЛЕКТМОНТАЖ» («ПКМ»), яке виграло вже не перший тендер в «Укрзалізниця».

До того ж Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» «УЗ» дозволяє собі не виконувати рішення Антимонопольного комітету. У тих же публічних закупівлі не виконані Рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель і не виключено з тендерної документації параметри, які Колегія визнала дискримінаційними і такими, що унеможливлюють участь інших учасників даних публічних закупівель.

telegra.ph