Новий скандал зі «Слугою народу»: депутат «пригріла вбивцю»

Скандали в команді “Слуги народу” і президента Володимира Зеленського відбуваються із завидною постійністю. І ось новий виток: з’ясувалося, що офіційно оформлений помічник нардепа Ганни Бондар раніше був засуджений за вбивство і засуджений до 14 років позбавлення волі.

Що відомо про резонансній справі, як таке стало можливим.

Ганна Бондар пройшла в Раду після перемоги на 220-му мажоритарному окрузі в Києві. Архітектор та чиновник з своєрідною репутацією (але про це пізніше) рвалася під владу від партії “Слуга народу”. Як і інші «слуги» — позиціонуючи себе «новим обличчям, націленим на глобальні зміни». Проте все виявилося не так гладко.

Народний депутат Ганна Бондар

У сьогоднішній публікації про першому «кістяку» народної обраниці — її найближчого помічника.

У депутата Бондар два помічника-консультанта, які працюють на постійній основі та з якими укладено трудовий договір, тобто отримують зарплату. Зазвичай це найбільш довірені особи.

Інформація, яку надіслали в редакцію OBOZREVATEL, шокувала: анонімне джерело повідомило, що один з помічників депутата був судимий за вбивство.

Ось що з’ясувалося. Віталій Запорожець дійсно офіційно числиться помічником нардепа Бондар, а в 2011 році він застрелив людину.

В селі Семиполки Броварського району Київської області 35-річний Віталій Запорожець розстріляв із мисливської рушниці начальника Калитянського селищного відділку міліції Миколи Симоненка.

За словами очевидців, дія розгорталося на літньому майданчику місцевого бару. Віталій випивав з друзями, а потім сталася сварка з міліціонером. І все могло б на цьому закінчитися, але немає.

Віталій пішов додому, взяв там рушницю, повернувся і вистрілив в упор у правоохоронця. Після цього зник з місця злочину і ховався, поки його не затримали.

37-річний майор міліції, начальник Калитнянської селищного відділу внутрішніх справ Симоненко був убитий пострілом з мисливської рушниці біля кафе в селі Семиполки. Міліціонер нібито зробив зауваження Запорожцю щодо його поведінки

В одному з постанов Броварського міжрайонного суду йдеться, що обвинувачений у той час працював охоронцем в держконцерні «Укрспецекспорт». На момент скоєння злочину (вбивства співробітника міліції) Запорожець не був судимий, однак двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

Запорожець здійснив тяжкий злочин

Один з очевидців тих подій говорить, що Віталія взяла під крило одна з націоналістичних політсил і це «обнадіяло» обвинувачуваного.

За словами нашого співрозмовника, Запорожця стали «робити» борця з режимом. Долучилися активісти з числа «свободівців», підтягнули місцевих жителів і заявили про «ментовском свавілля».

Підтримка Запорожця

«Український тиждень»

«Перевищень і порушень з боку міліції в той час було чимало – це не секрет. Однак у випадку з Запорожцем була чистий кримінал. Село, мужик «під мухою», сварка, пішов за рушницею. Застрелив людину, а потім втік – більш того, сховався! Сміливий, говорите? Який там борець з режимом! Я не стою грудьми за застреленого «мента», але вбивство є вбивство. Порушив закон – відповідай. Тим більше, що і сам Запорожець зізнався, що стріляв. Але підключилися «свободівці», почали накачувати місцевих і понеслося» – емоційно розповідає співрозмовник OBOZREVATEL.

Віталій Запорожець в залі суду

Однак незважаючи на піднятий шум, суд виніс суворий вирок. У червні 2012 року Запорожцю дали 14 років позбавлення волі за статтею «Умисне вбивство» (максимальний – 15).А у вересні 2013-го Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив цей вирок у силі.

Тієї ж осені почався Євромайдан, а вже в лютому 2014-го Віталій Запорожець… опинився на волі. Як так вийшло?

Справа в тому, що на хвилі Революції Гідності засудженого за умисне вбивство якимось чином включили в списки… політв’язнів, яких було «наказано» негайно звільнити.

Постанова Ради від 24.02.2014 року

«Доручити Міністерству внутрішніх справ україни та Генеральної прокуратури України, у зв’язку з відсутністю в діях осіб, зазначених у пункті 1 цієї Постанови, складу злочину (правопорушення), невідкладно забезпечити припинення кримінальних і адміністративних справ щодо цих осіб», – сказано в Постанові.

Таким чином засуджений за умисне вбивство вже через два дні, 26 лютого, опинився на волі.

А на наступний день були прийняті зміни в Закон «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політв’язнів. Першим у списку був Запорожець.

Віталій Запорожець після в’язниці

Gazeta.ua

Так вбивця був реабілітований як політв’язень. І ось зараз Запорожець сплив помічником народного депутата від політсили, яка здобула переконливу перемогу на виборах і яку зараз стрясають скандали.

Чи варто дивуватися таким помічникам з злочинним бекграундом? Не впевнений. Тим більше, що законослухняність нардепа Бондар тепер теж під питанням.

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