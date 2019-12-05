Льодовики в Новій Зеландії стали червоними

Як тільки в південній півкулі настало літо, на східному узбережжі Австралії розгорілися катастрофічні лісові пожежі. Були зруйновані будинки, загинули більше тисячі коал, а штат Новий Південний Уельс частково покрився димом. Наслідки масштабних лісових пожеж могли проявитися і на льодовиках Нової Зеландії: сумні знімки зробила тревел-журналіст і фотограф Ліз Карлсон, пролітаючи на вертольоті над національним парком Маунт-Аспайрінг на Південному острові Нової Зеландії.

«Дивно виявляти вплив пожеж на такій відстані», — написала вона у своєму блозі Young Adventuress.

Невідомо, що саме спричинило появу червоного забарвлення на льодовиках. За словами старшого наукового співробітника новозеландського Національного інституту водних та атмосферних досліджень Кріса Брандолино, це може бути сажа або вуглецевий матеріал з обпаленої деревини.

Експрес-інформація по країні

Нова Зеландія– держава в південно-західній частині Тихого океану.

Прапор



Герб



Столиця –Веллінгтон

Найбільші міста: Окленд, Веллінгтон, Гамільтон,

Данідін, Tauranga

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 268680 км2 (75-я в світі)

Населення – 4,58 млн чол. (125-я в світі)

Офіційні мови: англійська, маорі

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $150,6 млрд (70-я в світі)

Валюта –новозеландський долар

Тим не менш, причиною явища могла бути і пил з Австралії, адже австралійський верхній шар грунту багатий оксидами заліза, що надає йому характерний червоний відтінок.

Все в природі взаємопов’язано

Крім лісових пожеж, в Австралії також спостерігалися сильні піщані бурі. Минулого місяця в Милдьюре (штат Вікторія) через бурі різко почервоніло небо, а температура піднялася до 40 градусів за Цельсієм.

За словами Брандолино, щоб сажа, пил або будь-який інший матеріал перетнув Тасманове море і осів на льодовиках Нової Зеландії, повинно було виконатися відразу кілька умов. Серед них — достатня кількість пилу або сажі в повітрі, а також правильне напрям вітру. Вчений вважає, що австралійські лісові пожежі визначено мають відношення до зміни забарвлення льодовиків.

Фотографії Ліз Карлсон показують, наскільки сильно взаємопов’язані екосистеми нашої планети. Забруднення може досягати навіть самих віддалених від його джерела районів, а екстремальні погодні явища стають все більш суворими, оскільки клімат Землі швидко змінюється в глобальному масштабі.

Як повідомляв «Навколо світу Україна», гори заповідника Йосеміті в США вкрилися рожевим снігом. Інтригуюче природне явище було відмічено на деяких з найвищих гірських вершин. За словами співробітників парку, незвичайний колір є результатом наявності в ньому водоростей, відомих як Chlamydomonas nivalis, які зустрічаються на засніжених територіях в гірських і полярних регіонах по всьому світу.

За матеріалами Science Alert

Читайте також:

Річка в Китаї стала криваво-червоної (відео)

В Одесі море стало зеленим

Вибух на електростанції пофарбував небо над Нью-Йорком у блакитний колір