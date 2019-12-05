Актриса «Женского квартала» удивила откровенным фото в ярком бикини

Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару примерила на себя новый дерзкий образ. Юмористка из «Женского Квартала» любит радовать поклонников яркими фотографиями из своей жизни. Сопонару опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок.

На этот раз актриса «Женского Квартала» Ирина Сопонару появилась перед фотокамерами в откровенном образе, всегда скромница – удивила публику.

В кадре Ира в разноцветном бикини оперлась на доску. Красавица изогнулась в пикантной позе, давая пользователям сети полностью разглядеть ее сногсшибательную фигуру.

Подтянутый животик и стройные ножки, как сами пишут фолловеры, никого не оставили равнодушным.

«Хорошо, что есть фильтр с загаром, когда нет загара. Немного обнаженки со съемки Женского Квартала) Скоро эфир», — подписала снимок Сопонару.

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Пользователи сети восхитились идеальными формами Иры. Многие считают, что с такой фигурой, о загаре нужно думать в последнюю очередь.

u-news.com.ua