Микитась обіцяє відбити “Укрбуд”

Колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Микитась Максим має намір повернути контроль над компанією “Укрбуд Девелопмент”, яка входить в державну будівельну корпорацію “Укрбуд”, і заявляє, що залишився її власником.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, передають Українські Новини.

“Звичайно. Коли я був народним депутатом, по довіреності по трастовому угоди передав в управління Майбороді Олегу Григоровичу. Але я залишався бенефіціаром всіх основних компаній. Компанія “Укрбуд” об’єднує десятки компаній. Але основні — “Укрбуд Девелопмент” і “Укрбудінвест”. Всі компанії я вказував у своїй електронній декларації”, — сказав Микитась в відповідь на питання, чи є він власником “Укрбуду”.

За його словами, він підписав певні меморандуми, які не несуть за собою жодного юридичного оформлення і ніяких юридичних наслідків.

Пізніше, за словами екс-депутата, велика частина цих меморандумів була підроблена.

“На сьогоднішній день я втратив керування компанією. На сьогоднішній день я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков (Дмитро Федотенков, який займається ресторанним бізнесом), це пан Майборода. І ще хотів би наголосити, це пан Мармиш, який був головним юристом, на людей якого дуже багато оформилося теж активів, що належать “Укрбуду”. І ці 3 людини відповідальні перед інвесторами за те, що добудувати і за рахунок яких коштів”, — прокоментував Микитась ситуацію з будівництвом житлових комплексів, які належать компанії.

Він повідомив, що з компанії вже виведені активи на 4 млрд гривень.

Також Микитась ствердно відповів на запитання журналістки про те, чи буде він звертатися в правоохоронні органи, що б повернути собі контроль над “Укрбуд Девелопмент”.

“Звичайно”, — відповів він.

Крім того, екс-депутат веде переговори з ініціативною групою інвесторів будівництв житлових комплексів компанії.

“Я не витрачаю часу, я розумію занепокоєння інвесторів. І ми докладемо максимум зусиль, щоб компанія “Укрбуд” підтримала своє ім’я та так розвивалася, як і раніше”, — підкреслив він.

Як повідомлялося, у вересні генеральний директор “Укрбуд Девелопменту” Олег Майборода заявив, що колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання Микитась Максим вийшов з будівельного бізнесу.

Пізніше сам Микитась також підтвердив цю інформацію.

При цьому він не назвав нових власників компанії, пославшись на умови угоди.

У жовтні кінцевими бенефіціарами входить в державну будівельну корпорацію “Укрбуд” компанії “Укрбуд Девелопмент” стали Євген Дикин і Василь Польовий.

Інвестори житлових комплексів державної будівельної корпорації “Укрбуд” просять Президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію з будівництвом житлових будинків.