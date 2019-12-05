На гірськолижному курорті Польщі вибухнув котедж: серед жертв є діти

Смертельна трагедія сталася на гірськолижному курорті Щирк. Там в результаті вибуху обвалився триповерховий котедж.

Інцидент стався в той момент, коли в будинку знаходилося вісім людей, серед них були діти. За словами рятувальників, причиною вибуху може бути витік газу.

На місці події працюють близько сотні співробітників рятувальних служб, поліцейських і медиків. Повідомляється, що з-під завалів вже дістали два тіла дорослого і дитини.

Як розповіли очевидці, звук вибуху був чутний за декілька кілометрів від місця трагедії. Серйозні пошкодження отримали сусідні з знищеним вибухом будинку. У місцевих ЗМІ повідомляють, що витік газу могла статися в результаті буріння газопроводу компанією, яка проводила будівельні роботи в цьому районі.

«Всі можливі сили задіяні у порятунку життя і здоров’я людей після вибуху газу в Щирку. Я перебуваю в постійному контакті з губернатором, який перебуває на місці події. Мої думки з родичами загиблих, кожному буде надана необхідна допомога», — розповів прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie są wykorzystywane ze względu na duże zarzewie ognia. Trwają poszukiwania poszkodowanych przy użyciu sprzętu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL

— Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) December 4, 2019