Казахстан зібрався обговорити з Україною позицію президента Токаєва по Криму

Міністерство закордонних справ Казахстану має намір обговорити з українськими колегами слова речника МЗС Катерини Зеленко про плани вжити заходів заяви президента країни Касим-Жомарт Токаєва про те, що Крим не був анексований Росією.

Про це в коментарі російським ЗМІ заявив перший заступник міністра закордонних справ Казахстану Шахрат Нурышев.

«Я так розумію, що, якщо вони зробили таку заяву, вони повинні будуть прийти в МЗС, провести зустріч, висловити, якщо у них є якісь питання нашим дипломатам. Я думаю, що у нас буде офіційну заяву», — сказав Нурышев.

Разом з тим чиновник зовнішньополітичного відомства зазначив, що на поточний момент українська сторона не зробила якихось заходів.