У Києві затримали несамовитого, який нападав на жінок

На столичній Русанівці несамовитий чоловік чіплявся до жінок і штовхав їх. Поліція затримала підозрюваного.

Про це у середу, 4 грудня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Протягом декількох місяців в Дніпровське управління поліції звернулися кілька місцевих жительок з повідомленнями про те, що на вулиці Ентузіастів невідомий чіплявся чи штовхав їх, чому вони падали”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зловмисником виявився 38-річний місцевий житель.

На даний момент прокуратура порушує клопотання в суді про застосування до нього примусових заходів медичного характеру, так як раніше його відпустили під особисте зобов’язання.

“За фактом хуліганських дій ми розпочали кримінальне провадження, оголосили правопорушнику про підозру, а суд відпустив його під особисте зобов’язання. В подальшому, за рішенням суду, чоловіка направили на проходження психіатричного дослідження, за результатами якого стало відомо, що він не може усвідомлювати свої дії. Разом з тим, слідчі за погодженням з Київською місцевою прокуратурою № 4 звернулися з клопотанням до суду про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру”, – заявив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За фактом події останнього, яке відбулося при аналогічних обставинах наприкінці листопада, розпочато нове кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

При цьому в пабликах Русанівки у Facebook місцеві жителі також повідомляють про напади ще з кінця літа.