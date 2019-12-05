Транзит російського газу через Україну: У «Нафтогазі» послали Путіна в НКРЭКУ

Юрій Вітренко, який є виконуючим обов’язки керівника НАК «Нафтогаз-України» дав рекомендації влади РФ, коментуючи заяву Путін про те, що умови поставок російського «блакитного палива» через українську територію неприйнятними для Москви, направити звернення до українського регулятора з рекомендаціями про необхідність знизити тариф на транзит «блакитного палива» через українську газотранспортну систему.

Цитата чиновника з посади на його Facebook-сторінці виглядає наступним чином: «Росії з’ясувалося, що вона має право подати звернення до НКРЭКУ з обґрунтуванням потреби у зниженні тарифу, якщо український тариф вище тарифів альтернативних газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для російського газового монополіста».

Також Юрій Вітренко нагадав, що наша країна зараз впроваджує європейську методику розрахунку тарифу, яка використовується для транзиту газу згідно європейському тарифного кодексу. Крім того він додав, що транзит має бути економічно вигідним для всіх сторін, як російської, так і європейської з української. Він наостанок додав: «Це якщо аргументи з економічної точки зору кому-то насправді важливі».