На Донеччині чоловік монтировкою забив подружжя

У селі Калинове Донецької області скоєне жахливе вбивство – чоловік монтировкою забив до смерті подружжя. Про це повідомили у правоохоронних органах.
Тіла чоловіка (1970 року народження) та жінки (1977 року народження) виявили у будинку, в якому вони мешкали. В обох наявні ознаки насильницької смерті: забійні рани голови та тіла.
Встановлено, що напередодні ввечері до них завітав знайомий, який був у стані алкогольного сп’яніння. З невстановлених поки причин чоловік накинувся на подружжя з монтировкою та вбив їх. Після цього втік з місця скоєння злочину.
Наразі підозрюваного затримано. Поліція проводить розслідування та встановлює мотиви скоєння злочину.
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