На Донеччині чоловік монтировкою забив подружжя

У селі Калинове Донецької області скоєне жахливе вбивство – чоловік монтировкою забив до смерті подружжя. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Тіла чоловіка (1970 року народження) та жінки (1977 року народження) виявили у будинку, в якому вони мешкали. В обох наявні ознаки насильницької смерті: забійні рани голови та тіла.

Встановлено, що напередодні ввечері до них завітав знайомий, який був у стані алкогольного сп’яніння. З невстановлених поки причин чоловік накинувся на подружжя з монтировкою та вбив їх. Після цього втік з місця скоєння злочину.

Наразі підозрюваного затримано. Поліція проводить розслідування та встановлює мотиви скоєння злочину.

Нагадаємо, на Херсонщині фермеру підкинули гранату.