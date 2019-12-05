У ДТП з українцями в Росії 8 громадян отримали травми, один – у важкому стані

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з автобусом, що прямував з Запоріжжя до Ростова-на-Дону, вісім громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них — у важкому стані. Про це кореспонденту повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

“За інформацією консула України в РФ, 03.12.2019 через складні погодні умови у ДТП потрапив рейсовий автобус з українськими реєстраційними номерами, що прямував за маршрутом місто Запоріжжя — місто Ростов-на-Дону. За повідомленням консула, внаслідок інциденту 8 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, один з них — у важкому стані”, — повідомив дипломат.

З його слів, постраждалих було госпіталізовано до Богучарської центральної районної клінічної лікарні Воронезької області.

“Консул підтримує оперативний зв‘язок з управлінням МНС РФ у Воронезькій області та лікувальним закладом. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби і Посольства України в РФ”, — додав співрозмовник агентства.