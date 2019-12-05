Велике повторення: неминучість нового Жовтня

«Хрущов – єдиний політик у світі, оголосив війну небіжчикові. І він ухитрився цю війну програти»

У. Черчілль

Велику Жовтневу соціалістичну революцію її противники почали паплюжити прямо з моменту її вчинення – і ця пропагандистська атака не припиняється досі. І вже чверть століття, відразу після руйнування СРСР, неприйняття і ненависть до Жовтня стали нормою в публічній політиці і на всій території колишнього Радянського Союзу». І цей факт найкраще демонструє, що ідеї, втілені під Червоним прапором революції, живі до цих пір. А значить питання, поставлені перед тодішнім російським суспільством Ленінською партією, належать сьогодні не до історії політичних вчень, а до самої що ні на є актуальною політиці, причому до найбільш глибокої, стратегічної її частині – до цілепокладання і методів досягнення поставлених цілей.

Якщо не розглядати відверту брехню про «сотні мільйонів розстріляних», «Голодомори», «одній гвинтівці на трьох», «трупами закидали» та іншу військову пропаганду, то протидію ідеям соціальної справедливості, реалізованим під прапором Жовтня, у своїй основі будується на формуванні у людей уявлення про природної природності ринкової економіки та заснованих на ній політичних конструкцій. Як сказав Черчілль: «Демократія – це дуже погана система, але краще неї нічого не вигадано».

Відповідно, ринку і демократії протиставляється тоталітаризм, який за рахунок репресій і пригноблення може досягти короткочасної консолідації суспільства і високих темпів розвитку, але в тривалому протистоянні поступається ефективної ринкової економіки та демократичних цінностей. Загалом, страшний морок тоталітарної пропаганди неминуче розсіюється, програвши свободу і народи повертаються до природним ринковим відносинам.

Заперечень цієї всеперемагаючої концепції можна навести багато, але головне – вона не підтверджується практикою. В реальності економічні системи, засновані на соціалістичних засадах, демонструють в рази більш високу ефективність, ніж будь-капіталізм.

Більш того, усі без винятку реальні успіхи найбільш розвинених західних економік в основі своїй мають самі жорсткі механізми державного фінансування, централізованого планування й управління ресурсами, що притаманне якраз соціалізму, а аж ніяк не вільного підприємництва. Прикладів тому безліч: будь масштабний промисловий ривок в будь-якій країні і в будь-яку епоху має в основі жорстку волю держави, а не стихію ринку.

Можна згадати чотирирічні державні плани послевеймарской Німеччини, можна – «Новий курс» президента США Ф. Рузвельта, післявоєнний «план Маршалла» або будь-якого з легендарних «азіатських тигрів» і за кожним таким успіхом завжди стоїть єдина воля, план розвитку і державного бюджету.

Власне, це найкраще видно з історії нашої країни: СРСР показав найвищі темпи зростання, неперевершені ніде і ніколи, завдав військова поразка противника, набагато перевершує по військовій силі і економічному потенціалу, і після найстрашнішої в світовій історії війни швидше всіх відновив своє народне господарство.

Для руху вперед сьогодні необхідно відповісти на питання: яка соціальна і економічна система прийде на зміну вичерпав себе капіталізму. Судячи з наполегливості спроб перефарбувати в веселенькі сучасні кольору старі іржаві ринкові важелі та видати цю мізерію за «Природний Шлях Розвитку Людства», який чомусь вперто впирається в могилу, доводиться констатувати, що сучасна філософська думка швидше уникає чесного відповіді, ніж всерйоз стурбована пошуком виходу з глухого кута.

Більше того, постійно нав’язується всім нам системі координат, де соціалізм протиставлений ринку, а тоталітаризм – демократії, в принципі неможливо побудувати логічно несуперечливу картину світу. А також розкрити і обґрунтувати, в чому причини сьогоднішнього тривалої глобальної кризи, що загрожує світовою війною, і чому єдиним виходом з нього, крім керованої деградації, є побудова справедливої й ефективної економічної системи, пробну версію якої реалізував саме Великий Жовтень.

Відповідно, політична сила, яка отримала в свої руки такий інструмент, отримає важливе, а при певних умовах і вирішальне геополітичне перевагу.

Оскільки найбільш передові, на їхню думку, держави і стоять за ними сили, притащившие світ на край черговий прірви, вперто називають себе цивілізованими (а інших, мабуть, дикунами), то для краси можна розрізняти етапи розвитку соціуму саме за «рівнем цивілізованості». І доказово розібрати пропагандистські штампи, широко застосовуються в сучасному публічному просторі замість аргументації, щоб виявити приховані за ними реальні суспільні взаємозв’язки.

Це необхідно в тому числі тому, що переваги соціальної держави перед демократією і вільним ринком сьогодні потребують обґрунтування, тому що приклад могутнього і успішного СРСР більше перед очима немає. І крім віри в торжество справедливості, потрібне розуміння. Очевидно, що будь-яка свідома людська діяльність, в тому числі економічна, має своєю рушійною силою мотивацію. В основі будь-якої мотивації можна виявити базову зв’язок: висока (максимально можлива, аж по самопожертви) мотивація до будь-яких дій існує, коли у людини є або особистий інтерес чи інтерес тієї групи, з якою він себе ототожнює. Заради сторонніх – пальцем не ворухне. Безкорислива допомога чужим, навіть необов’язково людям, поширена у традиційних суспільствах досить широко, але в її основі все одно можна розглянути принцип спільності – для людини нормально в тій чи іншій мірі вважати себе частиною і народу, і людства й природи взагалі. В принципі, немає ніяких підстав вважати, що в економіці може існувати який-небудь інший базовий механізм мотивації. Люди в своїй основі однакові, чим би вони не займалися, і з цієї точки зору на основі базової людської мотивації замість звичних кліше типу «вільного ринку» або «соціально-економічних формацій», можна побудувати чітку логічну систему структурування людського соціуму за основним цивілізаційним етапами розвитку.

Витоки сучасного економічного устрою виникли в сиву давнину, коли всередині первісного родо-племінного суспільства, який можна вважати першим рівнем цивілізованості, виникло поняття власності.

Як це сталося? При натуральному господарстві, відповідному родо-племінного устрою, поняття власності ні до чого. По суті це сім’я і всередині неї діє ієрархія, подібна існуючої в дочеловеческих групах – наприклад, у зграї диких мавп. Яка взагалі може бути «власність» у кого завгодно зі зграї в очах ватажка?

Такий уклад стійкий, утворюється автоматично, завжди і повсюдно, починаючи з певного мінімального рівня розвитку, самовосстанавливается після будь-яких зовнішніх впливів і може бути знищена тільки разом з людським соціумом як таким. Крім того, почав проявлятися інший фактор, пов’язаний з розвитком економіки як такої. Розвиток спочатку примітивного виробництва, його розширення та ускладнення, а також появу і поглиблення поділу праці чітко позначив тенденцію до формування індустрії – єдиного господарського комплексу, тим більш ефективного, ніж він більше і складніше.

Очевидно, що індустріальна економіка, на відміну від натурального господарства, в принципі не поміщається в родо-племінний устрій. Навіть простенька технологічний ланцюжок – це десяток операцій, а бувають ланцюжка в десятки і сотні операцій, і це тільки для одного типу товару. А одна сім’я – це максимум сотня людей. Тобто це глухий кут. Але по мірі зростання продуктивності праці, навіть у примітивному натуральному господарстві починають з’являтися надлишки. І цілком логічно, що вождь племені, керуючись своїм статусом самого сильного і самого головного, ці надлишки присвоїть рівно так само, як ватажок відбере що завгодно у будь-якого з своєї зграї. Власне, цей акт привласнення і породжує поняття власності. У сучасному праві такі дії мають дуже точне найменування: «відчуження».

Які цивілізаційні наслідки мав цей крок? Діалектика вчить нас, що все має дві сторони. Акт відчуження не тільки робить об’єкт власності належить конкретній особі – для всіх інших він стає чужим. А значить, в його відношенні перестає діяти базова

людська мотивація: про чужому піклуватися немає сенсу.

Зграї тварин це не має значення: мавпи не вирощують банани, якими харчуються. А от людське суспільство в рамках своєї економіки, нехай для початку і примітивною, сама виробляє продукт, який потім споживає. І якщо у всіх відібрати всі або хоча б тільки засоби виробництва, то економіка встане – нормальна мотивація зникне. А що натомість? Отже, виникає завдання, відсутня в громаді – змусити всіх інших працювати на власника. Логічне рішення – примусити силою або голодом. Швидко стало зрозуміло, що цей шлях економічно безперспективний.

Примусова праця малопроизводителен, при розширенні виробництва випереджаючими темпами зростає апарат примусу та управління, що вимагає все більше ресурсів на своє утримання, тобто вище певної межі розвиток такого укладу неможливо. Інший шлях – створити у працівників ілюзію, що вони беруть участь у «спільній справі», тим більше що сімейний, родо-племінний устрій нікуди не подівся, а всередині сім’ї це так і є. І такий прийом дозволяє задіяти нормальну людську мотивацію – в тій мірі, в якій працівник буде вважати це «спільна справа» дійсно своїм.

Власне, з цієї причини обман вбудований в саму основу будь-якого експлуататорського суспільства – тільки ілюзія «спільної справи» забезпечує більш високу мотивацію працівників, а отже, продуктивність праці і конкурентні переваги. І чим ефективніше обман, тим результат вище. Крім того, був реалізований ще один прийом, що дозволяє обійти обмеження натурального господарства – союз племен. Якщо не можна вмістити кілька технологічних ланцюжків в одній родині, то можна об’єднати ресурси під єдиним управлінням, як того вимагають інтереси виробництва, а отриманий продукт ділити між власниками у відповідності з вкладеними частками.

У сиву давнину це прийняв вигляд станового феодального суспільства, коли кожне виробниче або управлінська ланка закріплено за окремою сім’єю, а ближче до сучасності така система перетворилася у форму акціонерного товариства, зберігаючи загальний принцип – виробництво об’єднано під єдиним керівництвом, а загальна цілепокладання та розподіл виробленого залишається в руках цілком первісних за менталітетом господарів, об’єднаних спільною домовленістю. Це і є другий рівень цивілізованості, який триває досі.

Чому цей шлях привів у глухий кут?

«Акціонерний» принцип пристрою економіки і майже всіх сучасних держав, при безсумнівних перевагах, має непереборний порок. Базові протиріччя між інтересами відокремлених сімей власників, що збереглися з первісних часів, дбайливо переносяться на рівень вище, всередину суспільства демократичного, «акціонерне». Колишньому племінному вождю, що вклав свою власність в «спільну справу», все одно більше приоритетна доля своєї частки, а не всієї компанії, тому що його частка – це надбання і доля його самого, його сім’ї, роду чи клану.

Дикун взагалі все, що перебуває за межами своєї сім’ї, сприймає виключно як ресурс, навіть якщо це величезна компанія, країна або цілий світ. Тому виплата поточних дивідендів може бути важливіше, ніж перспектива компанії на багато років вперед. Можна навіть розорити дотла «спільна справа» – якщо приватний сімейний пай у результаті збільшиться. Крім того, більш висока ефективність виробництва досягається в усі більшою мірою через обман (ілюзію «спільної справи»), а умови високої конкуренції змушують форсувати такі методи для «підвищення мотивації». У кінцевому підсумку це призвело до того, що навіть просте відтворення, тобто нульова рентабельність, недосяжна без застосування найбільш сучасних способів обману і маніпуляції.

На поточному етапі розвитку (точніше, деградації економіки та держави, побудованих на «акціонерні» принципах, все помітніше вичерпання самих цих основ, включаючи розкладання самого поняття власності. Зараз набагато важливіше фактичний контроль за розподілом продукту, виробленого суспільством, ніж формальне володіння власністю.

І сучасна мова слухняно відображає цю реальність: появилися та зміцніли поняття «титульний власник», «кінцевий бенефіціар» – тобто суб’єкти, які виглядають не тим, чим є насправді. Політика слухняно слідує за економікою, прискорено перетворюючись в шапіто балаганного типу: все більш помітно, що рішення приймаються не на рівні офіційної політики – там вони тільки оформляються і реалізуються, а роль держави у цілому зводиться до ролі комітету по управлінню справами великого бізнесу.

У цих рамках не існує принципової різниці між сучасним капіталізмом і рабовладением, феодалізмом або комунізмом – всього троцькістської версії, з «трудовими арміями» під керівництвом «пролетарських командирів» – у всіх цих випадках продукт виробляє товариство (світова індустріальна економіка), а розподіляє і головну його частину присвоює вузька родо-племінна група, не здатна до більш глибокої інтеграції. Навіть відсутність у випадку «комуністичних трудових армій» формальної приватної власності на засоби виробництва ніяк не заважає такій системі, замаскованої під «соціалізм», бути замкнутою, родо-племінної і експлуататорської.

Інакше кажучи, сучасної могутньою індустріальною цивілізацією володіє союз диких племен, дірвався до керма і мішка з гранатами.

Якщо не розглядати буколические варіанти повернення до натурального господарства і його консервації на віки вічні, то з цього цивілізаційного глухого кута логічно можливі два варіанти виходу: — замінити природну біологічну систему людської мотивації, засновану на інстинкт продовження роду і турботи про потомство, на штучно створену і здатну забезпечити потреби індустріального виробництва. Традиційне найменування подібних проектів – «антиутопія».

— сформувати усередині соціуму керуючий клас, що має своїм найвищим пріоритетом інтереси всього суспільства в цілому, і здатний ефективно керувати єдиним господарським комплексом будь-якого масштабу. Це і є комуністичний проект. Великий Жовтень, Весна людства. Інакше кажучи, перехід на більш високий цивілізаційний рівень.

У чому його принципова відмінність від будь-яких форм експлуататорського суспільства з запропонованої точки зору?

Відмінність полягає в системі базової мотивації. Соціалізм як теорія спочатку постулює примат громадських інтересів, тобто передбачає участь у виробництві всіх членів суспільства. Інакше кажучи, той самий принцип «загальної справи», який дозволяє задіяти в організації праці механізм базової людської мотивації, тобто найвищу ступінь зацікавленості кожного в загальному результаті – в тій мірі, в якій це повірять всі.

Чому комуністичний варіант представляється в реальності єдино можливим? Тому що інших альтернатив, які забезпечують розвиток немає.

Власне, будь-антиутопія є спробою зберегти рівень та здобутки індустріальної цивілізації при збереженні вузької групи дикунів в якості кінцевих і єдиних бенефіціарів всього, створеного людством.

Оскільки роль індустрії як джерела будь-якого добробуту безперечна, то допитлива думка крутиться навколо необхідності забезпечити високу мотивацію для людей, зайнятих працею в чужих інтересах. Поки нащупаны два основних шляхи: автоматизація аж до повної роботизації виробництва, або штучне формування контрольованої високої мотивації у працівників, що зберігає волю і творчий компонент.

Варіантів у цих рамках придумано безліч. Щоб не розглядати їх усі, можна підкреслити їх загальний непереборний порок: завдання побудувати

контрольований соціум, здатний до творчості і розвитку – це рівень якщо не Творця, то як мінімум, деміурга. Якщо зберегти людину як біологічний вид, доведеться замінити внутрішню, автоматично працює на рівні інстинкту мотивацію за схемою «свій-чужий», на таку ж за потужністю, але зовнішню, зберігши всі творчі і вольові якості людини. Або буде потрібно створення штучного інтелекту, здатного до творчої діяльності, а також відповідної «автоматичної» індустрії. Ні те, ні інше створено в осяжному майбутньому не буде, а сучасна світова економічна система завалиться і буде замінена вже за життя нинішнього покоління.

Крім того, навіть якщо з неба звалиться придатна для цих цілей технологія, ні до чого хорошого це не призведе. Скорочення людства до вузької

групи глобальних бенефіціарів та їх нащадків, позбавлених необхідності займатися хоч чим-небудь творчим і корисним при наявності самозамкнутой «всі виробляє» економіки, виключить всяке їх розвиток і неминуче призведе до обвальної деградації. В кінцевому підсумку такого шляху люди просто зникнуть, а залишиться тільки ця сама «впала з неба» технологія.

Який же загальний висновок? У чому полягає значення Великого Жовтня?

Жовтнева революція поклала початок найбільшому у відомій історії соціального експерименту з будівництва нової економічної системи, більш ефективною, ніж капіталістична і взагалі будь-яка інша, і відповідної організації суспільства. Цей експеримент був перерваний, оскільки погрожував ситуації капіталістичній системі, але залишив після себе досвід застосування інших способів організації економіки та суспільного життя. Але досвід Жовтня буде неминуче затребуваний при демонтажі системи контролю за глобалізованої індустріальною економікою, орієнтованою на гранично вузьку групу «кінцевих бенефіціарів», і будівництві замість неї, але на її базі, системи управління світовою індустрією в інтересах усього людства.

Але найбільше значення Великий Жовтень має для Росії. Наша країна не тільки володіє багатющими природними ресурсами, величезною територією і талановитим населенням. Крім того, тільки у Росії до цих пір зберігається безцінний досвід будівництва соціалізму, і ще живі багато, хто в цьому брав участь. Тому поновлюватися соціалістичний проект буде саме на території колишнього СРСР» і вже досить скоро – прискорена деградація сучасного капіталізму того порукою.

Авто: Е. Варшавський

Інформагентство “Криголам”