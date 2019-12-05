Регина Тодоренко трогательно поздравила сына с Днем рождения

Украинская телеведущая, певица Регина Тодоренко оригинально поздравила сына Майкла c Днем рождения. На своей странице в Инстаграм она опубликовала трогательный пост и фото, пишет Newformat.info.

«C Днем рождения всю нашу большую семью! Ровно год назад к нам с небес спустился ангел! Его зовут Майкл, Мишель, Миша… Для меня это самое большое счастье — быть мамой такого замечательного человека. Спасибо, что выбрал нас, спасибо, что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! Будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас, будь сильнее и успешнее, просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях!», — написала она.

Регина опубликовала фото, на котором кормит сына грудью.

Поклонники поздравляют малыша и родителей в комментариях к посту.

Кстати, за страницей Регины Тодоренко в Инстаграм внимательно наблюдают 7 миллионов подписчиков. Она часто балует их интересными фото и видео. Напомним, недавно она сообщила подписчикам, что наконец-то она нашла няню для своего ребенка.