Иран собирает силы для удара

Иран пользуется хаосом, создавшимся в Ираке, чтобы наращивать там арсенал ракет малой дальности, сообщает New York Times, со ссылкой на американские разведывательные и военные источники. Согласно сообщению, Тегеран с помощью иракских шиитских ополчений скрытно накапливает ракеты и перемещает их из одного места в другое. Согласно источникам в разведке, ракеты представляют угрозу союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке, включая Израиль и Саудовскую Аравию, и могут в случае конфронтации поставить под удар американские силы, дислоцированные в этом районе.

Создание иранского арсенала в Ираке совпадает во времени с усилением американского военного присутствия на Ближнем Востоке с мая, после серии военных инцидентов с участием Ирана. С тех пор администрация Трампа направила в этот район еще около 14 000 военнослужащих, главным образом для укомплектования штатов военных кораблей и систем обороны, но это не смогло сдержать Исламскую республику. Газета Wall Street Journal сообщила, что администрация рассматривает возможность удвоения численности своих сил в регионе в попытке сдержать Иран, но Пентагон это отрицает.

Согласно разведывательным и военным источникам, Иран ведет тайную войну в регионе, совершая нападения в разных странах, но стараясь стереть следы своей причастности к этим атакам, чтобы уменьшить вероятность эскалации, которая приведет к общему конфликту. Так было в случае нападений на саудовские нефтяные объекты в сентябре. Официально Иран отрицает, что осуществил их, но Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Израиль возложили ответственность на Иран и отвергли версию о том, что повстанцы-хуситы в Йемене, союзники Тегерана, запустили крылатые ракеты и беспилотники.

При этом Иран продолжает вооружать хуситов, официальные источники США заявили, что военно-морской флот перехватил контрабанду из Ирана в Йемен частей ракет в рамках первой операции такого рода. О рейде было объявлено, когда премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с госсекретарем США Майком Помпео в Португалии и обсудил с ним иранскую угрозу.

Иранский секретный ракетный арсенал в Ираке может быть использован для ответа в случае действий США или Израиля против Тегерана. и New York Times не указали точный тип ракет, которые Иран ввез контрабандой в Ирак, но ракеты малой дальности по определению имеют дальность до 1000 км. Таким образом, ракета, запущенная с окраины Багдада, может поразить Иерусалим.

Опасения перед развертыванием иранских ракет в Ираке возросли еще в прошлом году, и, согласно New York Times, Израиль несет ответственность за воздушные удары, предназначенные для уничтожения ракетных арсеналов. В последние месяцы сообщалось о некоторых таинственных нападениях на цели иракских шиитских боевиков, некоторые из которых связаны с Ираном. Так, 4 декабря сообщалось об атаке по иранскому складу оружия в восточной части Сирии, недалеко от иракской границы. Этот регион считается стратегической частью сухопутного маршрута из Ирана, и в последние месяцы он неоднократно подвергался нападениям.

Однако американские источники сообщили New York Times, что, несмотря на действия Израиля по уничтожению иранских ракет в Ираке, с тех пор угроза только возросла, и были тайно переправлены новые ракеты.

Десятилетия международных санкций против Ирана ослабили его вооруженные силы, но в докладе Разведывательного управления министерства обороны США говорится, что Иран вложил крупные средства в инфраструктуру, чтобы продолжать разработку крылатых и баллистических ракет.

Европейские страны направили письмо Генеральному секретарю ООН с предупреждением о том, что Иран разрабатывает ракеты, способные нести ядерные боеголовки, вопреки ядерному соглашению, от которого Тегеран постепенно отказывался в последние месяцы после санкций США.

Франция, Германия и Великобритания заявили, что «разработка Ираном баллистических ракет, способных нести ядерному оружию» идет вразрез с резолюцией Совета Безопасности ООН, призывающей Тегеран не предпринимать никаких действий, связанных с такими ракетами». Иранский режим утверждает, что его ракетная программа является исключительно оборонительной, и он отказывается обсуждать ее.

Заместитель министра обороны США Джон К. Род заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены возможной агрессией Ирана в ближайшем будущем, но он не стал входить в подробности. Журнал Newsweek сообщил, что среди опасений – атаки иранских беспилотников-«самоубийц» по американским силам в этом регионе.