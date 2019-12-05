У “Слуги народу” розкрили групу підпільників, які працювали на Ахметова

У президентської партії “Слуга народу” розпустили так звану групу бізнесмена Іллі Павлюка з-за підпільної роботи на олігарха Ріната Ахметова.

Про це стало відомо з повідомлення “Української правди” з посиланням на джерела в “Слуги народу” і Офісі президента.

Зокрема, в групу Павлюка – входило близько 30-40 депутатів. Серед них – Дмитро Соломчук, родич Максим Павлюк, бізнесмен з Калуша Олег Марусяк, професор політичних наук КНУ Валерій Колюх, який до цього був помічником народних депутатів Володимира Сівковича та Олександра Онищенко, Сергій Бунін, раніше обирався в Київську обласну раду від партії “Самопоміч” та інші.

3 грудня, у перший сесійний день після зустрічі у президента, “павлюкивца” Соломчука звільнили з посади заступника голови фракції, а групу, яку він офіційно очолював, розпустили. І тепер в “Слуги народу” не 15, а 14 неофіційних груп.

Зазначається, що до “розгону” був притягнутий і сам президент Володимир Зеленський.

“Вони спочатку ходили по залу і подзуживали всіх. Мовляв, а що це за закони? Чого ми їх голосуємо? Може там є чийсь інтерес? А якщо є, то чому з нами не діляться?”, – розповідає у розмові з УП один з депутатів СН.

“Ми підозрюємо, що “Павлюки” продалися Ахметову. Вони проявилися, коли бігали по залу і наших депутатів переконували, що закони Геруса працюють в інтересах Коломойського. Вони пробували збити закон №2233 (законопроект про ринок електроенергії, який може послабити монополію ДТЕК на енергетичному ринку). Також за голосуванням було видно, що вони не додають голосів. Ну і деякі депутати з групи Павлюка зізналися, що працювали на інтерес Ахметова”, – каже один з лідерів “Слуги народу”.

Відразу п’ять джерел розповіли УП, що депутатів з орбіти Павлюка викликали на килим до Зеленському.

“Володя кричав на них, що не допустить, щоб у його фракції були якісь паралельні групи впливу”, – говорить джерело, близьке до Офісу президента.

“Найцікавіше для нас, знав сам Ахметов, що від нього принесли гроші в Раду? У нього прямий розмову з Зе, перед ним виставили певні умови і їх дотримуються. Тому дивно, що він купує депутатів. Може бути, що це самі менеджери ДТЕК по старій пам’яті”, – додає один із впливових депутатів СН.

Павлюк не є народним депутатом, він бізнесмен із Чернівців, якого журналісти раніше називали “рішалою на митниці”. При Януковичі він був помічником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого вважали “смотрящим” за митницею.

Павлюк став відомим влітку цього року завдяки оприлюдненій під час виборчої кампанії листуванні штабістів Зе, яку отримали журналісти Bihus.info.

Під час президентських виборів він займався координацією і фінансовим забезпеченням регіональних представників Зе!Команди. Зв’язку на місцях і контроль над фінансами дали Павлюку влада і колосальний успіх. Він зумів провести по округах Чернівецької, Тернопільської, Кіровоградської та Житомирської областей багато депутатів.