Віктор Скаршевський: “Держбюджет-2019: мінус 71 мільярд гривень”

Свіжі дані Казначейства вказують на те, що проблеми з виконанням дохідної частини держбюджету збільшуються:

– бюджет не виконується вже четвертий місяць поспіль – з серпня місяця.

У листопаді план за доходами був недовиконаний на 8,6% або мінус 8,4 млрд грн.

З початку 2019 року держбюджет недоотримав 56 млрд грн запланованих доходів.

Якщо ж відняти травневий «подарунок» від Нацбанку (перерахував до бюджету на 17 млрд грн більше, ніж закладалося в бюджет за результатами діяльності за 2012-2017), то недовиконання доходів складе 71 млрд грн.

Величезний провал спостерігається в доходах від МИТНИЦІ – мінус 35,7 млрд грн від плану за 11 місяців 2019 (мінус 11% від плану).

Більш того, доходи від митниці в січні-листопаді 2019 нижче фактичних доходів за аналогічний період 2018 – мінус 19,6 млрд грн.

Це наслідки 15%-го зміцнення курсу гривні через припливу спекулятивного нерезидентського капіталу на ринок ОВДП з початку року плюс $4,1 млрд.

У листопаді 2019 року доходи від митниці були нижче на 3,8 млрд грн, ніж у жовтні 2019, і на 7,1 млрд грн нижче, ніж рік тому в листопаді 2018. А як же результати від обіцяної боротьби з контрабандою? Питання риторичне.

Очікуване недовиконання дохідної частини держбюджету в 2019 році – мінус 80 млрд грн.

Є всі підстави очікувати, що бюджет 2020 року повторить долю бюджету-2019, так як в ньому передбачено збільшення доходів на 150 млрд грн (+16%) по відношенню до очікуваних доходів у 2019. При очікуваному зростанні економіки в 2020 році на 3,7% і інфляції 5,5% – це недосяжний показник.

До речі, бюджетні провали відбуваються на тлі бравих урядових звітах про зростання ВВП.

Правда, при цьому, промислове виробництво скорочується вже 5-й місяць поспіль, а переробна промисловість – 6-й.