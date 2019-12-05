Вирішальний місяць для України

Впливові зацікавлені особи Франції та Німеччини хочуть укласти угоду з Росією. Але будь-великий договір з Кремлем може відбутися тільки за український рахунок…

Грудень 2019 може стати вирішальним місяцем для України. 3 грудня у Лондоні розпочався саміт лідерів НАТО, а 9 грудня Нормандська четвірка (Україна, Росія, Франція і Німеччина) проведуть довгоочікуваний мирний саміт у Парижі. Між тим заплутані енергетичні питання, що розділяють російський Газпром і український Нафтогаз, якщо і мають бути вирішені до 2020 року, то це повинно відбутися до 13 грудня.

Ці події відбуваються на геополітичному тлі, де мало місця позитиву для України. Неупереджена оцінка нинішніх трендів стверджує, що незважаючи на народну підтримку миротворчих зусиль президента Зеленського, Україна стикається з низкою серйозних викликів для своєї безпеки, що загрожує подальшим підривом національного суверенітету і територіальної цілісності.

Найбільш важливо, що немає ознак того, що спрямованість Росії на знищення де-факто (якщо не де-юре) джерел Української державності, ослабла. Москва досі вимагає, щоб Київ прийняв формули, які перетворять Україну на конфедерацію, так як зараз окуповані землі Донбасу зможуть скористатися правом вето на ініціативи центрального уряду, включаючи зусилля з протидії корупції, яка грає на користь Росії і роз’їдає основи державності України. У той же час Росія також відмовляється обговорювати статус Криму.

До того ж Москва все ще хоче зберегти можливість транспортувати газ через Україну в Східну Європу, поки газопровід Північний потік-2 не почав функціонувати. Нарешті, Росія націлена контролювати Східну Європу і Україну через постачання газу, і може використовувати Північний потік-2 для ізоляції України від Європи і для того, щоб зробити її залежною тільки від російського газу. Коли Північний потік-2 відкриється, Москва також зможе позбавити Україну трьох мільярдів доларів щорічних прибутків від транзиту.

Це питання глобальної важливості, так як війна Росії в Україні — лише частина більш широкого конфлікту. Російська агресія проти України не тільки демонструє неповагу до суверенітету всіх держав Центральної та Східної Європи, а також і підкреслює неповагу Москви до свободи мореплавання. В цьому сенсі це є центральною частиною набагато більшою 15-річної війни, яку Москва веде проти Заходу.

Ця війна набуває форму нескінченних активних дій, підбурювання до корупції, інформаційних атак, кіберударів і операцій з нарощування впливу, спрямованих на дестабілізацію ЄС і НАТО, в той же час націлився на окремі держави. Насправді Україна — тільки найінтенсивніша і помітна гаряча точка гібридної війни, що робить сьогоднішню Росію головною загрозою для НАТО та європейської безпеки.

І це робить саміт НАТО в Лондоні і мирні переговори у Парижі навіть більш важливими. У Лондоні вже підготовлений фундамент для розборок між США та їх союзниками по НАТО. Чимало заяв президента Трампа про те, що союзники НАТО «ґвалтують» США, не витрачаючи на оборону, загострили давню проблему, що загрожує підірвати союзницьке єдність. І хоча НАТО витрачає більше, занадто багато союзники все ще не витрачають достатньо, в той час як деякі з них відмовляються сприймати реальність російської загрози. Німеччина досягне цільового рівня витрат НАТО на оборону до 2% до 2031 року, наприклад. У той час як Великобританія паралізована через Брекзит, її обороноздатність виглядає загрозливо підірваною.

По ту сторону Ла-Маншу недавні слова французького президента Макрона про «смерть мозку» НАТО і необхідність досягти домовленості з Росією прямо прив’язані до почуття його — і, ймовірно, його уряду — що на адміністрацію Трампа не можна покладатися. Слова Макрона викликали вогняну бурю, і не тільки в Німеччині. Тим не менш, Берлін цих пір не бажає брати на себе якісь додаткові зобов’язання по обороні. Натомість Німеччина підштовхувала Європу до прийняття Північного потоку-2, що має сумнівну економічну вигоду для всіх, крім Газпрому і деяких німецьких підприємств, одночасно створюючи загрозу для союзного єдності та енергетичної безпеки Польщі, України і країн Балтії.

Що у Франції, що в Німеччині зацікавлені впливові особи очевидно хочуть укласти угоду з Росією. Втім, будь-великий договір з Кремлем може відбутися тільки за український рахунок. Насправді ті угоди, які просуває Макрон і лідери німецького бізнесу, є нетолерантними і неприйнятними як для України, так і для Східної Європи в цілому. Це веде до висновку, що європейська єдність руйнується.

У цій погіршення геополітичної середовищі присутність США, втілене в НАТО, життєво необхідно для забезпечення постійної безпеки і процвітання континенту. Втім, завдяки некомпетентному відношенню президента Трампа до проблем європейської безпеки та одночасної реалізації численних несумісних для України політичних дій, в даний час Вашингтон не має чіткої позиції по Україні.

Це створює умови, при яких Києву відчайдушно не вистачає союзників, на яких він може розраховувати, входячи в такий потенційно вирішальний для своєї країни місяць.

У Лондоні НАТО цілком може видати комюніке, де будуть висвітлені всі тріщини в структурі Альянсу, але це навряд чи може змінити широку картину, яка все погіршується. Якщо НАТО не запровадить нову політику і не відновить своє призначення, не тільки Україна буде залишатися вразливою, а і Володимир Путін надихнеться надалі вести гібридну війну по всій Європі та за її межами.

Стівен Бланк, Atlantic Council (США), переклад НВ