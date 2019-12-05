Куди їздили туристи в 2019 році

Першу сходинку посів Гонконг. У трійку лідерів також увійшли Бангкок і Макао. Ці міста за рік відвідали понад 20 мільйонів туристів.

Топ-10 популярних міст 2019 року:

Гонконг — 26,7 млн туристів

Бангкок — 25,8 млн туристів

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Макао — 20,6 млн туристів

Сінгапур — 19,8 млн туристів

Лондон — 19,6 млн туристів

Париж — 19,1 млн туристів

Дубай — 16,3 млн туристів

Делі — 15,2 млн туристів

Стамбул — 14,7 млн туристів

Куала-Лумпур — 14,1 млн туристів

Euromonitor включила до дослідження тих, хто їздить за кордон по робочим справах, на відпочинок або в гості до сім’ї і друзям. Враховувалися туристи, які знаходились на території іншої країни не менше 24 годин і не більше 1 року.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гонконг регулярно займає перші місця в різних рейтингах, адже місто назвали кращим місцем для життя.

За матеріалами 34travel.me

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