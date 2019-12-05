Куди їздили туристи в 2019 році

Першу сходинку посів Гонконг. У трійку лідерів також увійшли Бангкок і Макао. Ці міста за рік відвідали понад 20 мільйонів туристів.
Топ-10 популярних міст 2019 року:
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
Euromonitor включила до дослідження тих, хто їздить за кордон по робочим справах, на відпочинок або в гості до сім’ї і друзям. Враховувалися туристи, які знаходились на території іншої країни не менше 24 годин і не більше 1 року.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гонконг регулярно займає перші місця в різних рейтингах, адже місто назвали кращим місцем для життя.
За матеріалами 34travel.me
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