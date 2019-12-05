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Куди їздили туристи в 2019 році

05.12.2019

Першу сходинку посів Гонконг. У трійку лідерів також увійшли Бангкок і Макао. Ці міста за рік відвідали понад 20 мільйонів туристів.

Топ-10 популярних міст 2019 року:

  • Гонконг — 26,7 млн туристів
  • Бангкок — 25,8 млн туристів

    • Експрес-інформація по країні

    Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

    Вік – 4,54 млрд років

    Середній радіус – 6 378,2 км

    Середня окружність – 40 030,2 км

    Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

    Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

    Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

    Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

    Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

    Кількість країн: всього 252, незалежних 195

    Кількість мов у світі – близько 6 000

    Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

    Кількість національностей – близько 2 000

    Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

  • Макао — 20,6 млн туристів
  • Сінгапур — 19,8 млн туристів
  • Лондон — 19,6 млн туристів
  • Париж — 19,1 млн туристів
  • Дубай — 16,3 млн туристів
  • Делі — 15,2 млн туристів
  • Стамбул — 14,7 млн туристів
  • Куала-Лумпур — 14,1 млн туристів

    • Euromonitor включила до дослідження тих, хто їздить за кордон по робочим справах, на відпочинок або в гості до сім’ї і друзям. Враховувалися туристи, які знаходились на території іншої країни не менше 24 годин і не більше 1 року.

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    Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Гонконг регулярно займає перші місця в різних рейтингах, адже місто назвали кращим місцем для життя.

    За матеріалами 34travel.me

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