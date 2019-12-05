Кліматичні прогони 30-річної давності виявилися правильними

Команда дослідників з Університету Каліфорнії, Берклі, Массачусетського технологічного інституту і НАСА встановила, що 14 з 17 кліматичних прогнозів, створених у період з 1970 по 2007 рік, були правильними. Це означає, що навіть 30 років тому кліматологи досить точно прогнозували глобальне потепління.

Досі кліматичні скептики — люди, що піддають сумніву науковий консенсус про антропогенну зміну клімату, — використовували неточності кліматичних прогнозів, зроблених раніше, в якості підтвердження ідеї про те, що зв’язку між викидами парникових газів і глобальним потеплінням не існує.

На думку авторів дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters», їх результати повинні тепер покінчити з плутаниною, що виникла навколо результатів минулих кліматичних прогнозів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, з початку промислової революції глобальні температури на Землі піднялися на 1,1 градуса Цельсія. У тому ж звіті показано, що глобальна середня температура в період з 2015 по 2019 рік була на 0,2 градуса Цельсія вище, ніж у період з 2011 по 2015.

Передбачати, які зміни клімату нас чекають в майбутньому, непросто. Існує багато невідомих факторів, які необхідно було б враховувати для точності прогнозу, і кілька напрямків, у яких ми, як глобальне суспільство, могли б рухатися. При побудові прогнозів кліматологи спираються на фізичні моделі потепління і на кількість вироблених парникових газів. Передбачити останнє — дуже важко.

Помилялися чи ні?

Ось чому кліматичні моделі 1988 року Джеймса Хансена для НАСА виявилися неточними. Його прогнози стосовно майбутніх викидів не враховували Монреальський протокол, який набув чинності рік тому. Монреальський протокол забороняє використання хлорфторвуглеців (або ХФУ) — хімічних речовин та парникових газів, що синтезуються людиною і руйнують озоновий шар.

Дослідники визначили, що фізика його моделі була правильною. Співвідношення між кількістю СО2 в атмосфері та інтенсивністю потепління було правильним. Він неправильно вказав рівень майбутніх викидів.

Вчені підкреслили, що фізика — це детермінована система, а от майбутні викиди залежать від людських дій, які не обов’язково є детермінованими. Саме тому багато кліматичні моделі часто пропонують сценарії з низьким і високим рівнем викидів.

При розрахунку точності старих кліматичних моделей дослідники враховували два аспекти: як ці моделі передбачали майбутні температури і як вони визначали зв’язок між температурою і змінами рівнів парникових газів.

Деякі з моделей прогнозували занадто інтенсивне потепління, деякі — навпаки, однак 14 з 17 виявилися правильними. Навички проектування 1970-х років особливо вразили вчених, враховуючи обмежені свідоцтва потепління в той час. Вважалося, що попередні декілька десятиліть світ навпаки охолоджувався.

За матеріалами Newsweek

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