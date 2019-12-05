Очевидці повідомили по телефону оперативної служби

Напередодні відбулося надзвичайно кричущий випадок. Якийсь підліток закидав снігом Вічний вогонь на Марсовому полі в Петербурзі. По камерах спостереження видно, що це зробив підліток. Він згрібав сніг навколо пам’ятника, а потім закидав його в отвір, звідки горів вогонь. Про це повідомили очевидці по телефону оперативної служби.



Прибулі на місце співробітники не зафіксував ніяких пошкоджень, а горіння відновили. Думаю, що, здійснюючи такий вчинок, підліток був у курсі, що очі на це не закриють. Звичайно, є дуже розумні люди, які думають, що у двадцять першому столітті у нас немає камер в місті або вони не працюють. Нібито обчислити когось дуже важко. Не здивуюся, що він сильно здивувався, коли побачив себе на камерах спостережень в новинах. Зараз він затриманий, йому 12 років. Він хотів провести експеримент – згасне вогонь від снігу чи ні. Згасло – експеримент вдався, якщо це можна так назвати.

У будь-якому випадку, історія так собі. Одна справа, коли вчинок не запланований. У цьому ж випадку, він був зроблений явно навмисно. Подумати сто разів робити це чи ні – у нього була можливість. Двигавший їм у цей момент інтерес до експерименту не зіграв на руку. Тепер у нього будуть проблеми.

По-моєму, факт того, що ти свідомо (заради експерименту чи ні) псуєш помятник про Великої Вітчизняної, вже робить тебе останньою людиною на землі. Це данина поваги, а не стіл хіміка, де можна експериментувати. Це ганьба і дурість. Так, парнише 12 років, але хіба його не вчили поважати історію і пам’ятник війні? В усьому винне виховання або початковий вага мозку?

Причому подібних випадків дуже багато, іноді це спеціальний вандалізм, коли знак протесту, іноді просто тупість (в даному випадку, цікавість). У Волгограді якісь військові кинули в вічний вогонь лушпиння від насіння. А в Уссурійську – його закидали землею. Деградація очевидна!