Вбивство іноземця у Київській області: копи затримали нових підозрюваних

Столичні поліцейські затримали двох молодих чоловіків, які підозрюються у викраденні і вбивстві іноземного бізнесмена. Тіло вбитого знайшли на території Київської області. Про це повідомляє пресслужба столичного главку Національної поліції.

“У Шевченківське управління поліції звернувся чоловік і повідомив, що його 49-річний товариш зник зі столичного готелю. Правоохоронці прибули на виклик, опитали персонал закладу і вилучили записи з камер відеоспостереження. Співробітники карного розшуку встановили, що іноземець вийшов з готелю, сів в іномарку і поїхав у невідомому напрямку, після чого перестав виходити на зв’язок. Пізніше правоохоронцям стало відомо, що іноземця викрали двоє чоловіків, які потім його застрелили. Щоб приховати сліди злочину, правонарушники сховали тіло загиблого у Київській області”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше були затримані двоє чоловіків 1993 по 1992 років народження. Під час обшуків у них знайшли і вилучили з автомобіля, яким користувався один з підозрюваних, пістолет і набої.

Розпочато кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід – утримання під вартою без можливості внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

При цьому раніше столична прокуратура повідомляла, що загиблий є громадянином Грузії, а його тіло було знайдено з вогнепальними пораненнями у покинутому колодязі у Київській області. При цьому були затримані підозрювані у пособництві у вбивстві іноземця. Так, двоє затриманих “здійснювали дії, спрямовані на приховування тіла і знищення речових доказів”.