Статус Донбасу можуть закріпити в Конституції після Нормандської зустрічі — Єрмак

У команді президента готові провести конституційну реформу за підсумками саміту в «нормандському форматі». Вона торкнеться децентралізації щодо окремих районів Донбасу.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі в Лондоні, організованою Chatham House та «Української призмою», яку транслювали «Новини Донбасу».

За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки передбачено мінськими домовленостями. «Україна готова виконати положення «мінських домовленостей», яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації», — заявив він. «Ні про який федералізації мова не йде», — додав помічник президента.

Єрмак уточнив, що зміни Конституції, про які йде мова, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, що стосуються непідконтрольного Донбасу.

«Окремі райони Донецької і Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не буде означати, що це буде федералізація або якась автономія», — додав він.

Єрмак також висловив упевненість, що це не буде нести загрозу цілісності України.