Суддя Чванкін в країні крадунов

Ми живемо в особливій країні. Ще за часів президентства Кучми і Ющенка дипломатична служба США охрестила державний устрій України клептократією, або, просто кажучи, «владою злодіїв». При цьому головні злодії в нашій державі, як з’ясовується, – судді, покликані відстоювати верховенство права.

Саме такий висновок напрошується з повідомлення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), викликав великий резонанс у суспільстві. «З 200 переданих у суд справ відносно чиновників майже кожне четверте стосується дій суддів», – повідомила прес-служба Бюро. При цьому нарікаючи, що «за рік ні по одному із справ проти корупціонерів не винесено рішення.

Якщо вже така впливова організація скаржиться, що на корупціонерів можна знайти управу, що говорити про простих громадян?

Вони роками безуспішно намагаються добитися правди, оббиваючи пороги судів. Не можуть її знайти навіть громадські організації, які викривають судову владу і окремих її представників.

За прикладами далеко ходити не треба. На слуху протистояння громадських діячів з «Стоп корупції» (а також інших активістів) і глави Київського суду міста Одеси Сергія Чванкина.





Людина це, треба віддати йому належне, винахідливий. Чого варта тільки його ініціатива щодо організації в Київському суді Одеси круглого столу «Шляхи покращення комунікації судової влади з громадськістю», на якому Чванкін заявив, що «рівень корупції в українських судах не вище й не нижче, ніж в інших державних органах». Здається, це саме той випадок, коли, як сказав би поет, «цинізм доходить до грації».

Втім, як би не прагнув суддя лакувати дійсність, деякі факти від громадськості йому приховати не вдалося.

Зокрема, стало відомо про те, що теща судді Олена Михайлівна придбала садовий/дачний (як зазначено в декларації судді) будиночок площею 336, 6 м2. Тобто розміром невеликий супермаркет. Пікантність ситуації в тому, що Олена Михайлівна – звичайний шкільний учитель української мови в СМТ Овідіополь, і грошей не лопатою гребе.

У недавньому інтерв’ю, дружно подхваченном інтернет-сайтами, які належать Сергію Чванкину, суддя обмежився тим, що сказав: «це будинок, який я вказав у своїй декларації. Він належить батькам моєї дружини, і ми в ньому проживаємо». Однак промовчав про те, як скромної трудівниці народної освіти вдалося зібрати мільйон доларів (приблизно в таку суму оцінюють будова одеські ріелтори) на помпезне житло.

Захоплення родини Чванкина квадратними метрами настільки явно не відповідала офіційним доходам, що на це звернули увагу активісти «Стоп корупції», а також одеські громадські діячі (хоча в недавньому інтерв’ю, опублікованому в мережі, суддя стверджує, що претензії до нього – виключно у столичних організацій). Активісти відправили повідомлення про можливий факт корупції у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Національне агентство з питань запобігання корупції з вимогою з’ясувати, чи не записав Чванкін на тещу свою власність.

Чимале здивування у громади викликав і той факт, що Чванкін разом з дружиною є власниками двох паркувальних місць – на 16 і 13,8 кв. м, при тому, що ніякі засоби пересування в їх деклараціях не вказані.

Поки Національне агентство з питань запобігання корупції вело перевірки електронних декларацій, поданих суддею Київського районного суду Одеси за 2015-2017 роки, активісти «Стоп корупції» навідалися в гості до судді. Журналістці Асе Глуцкой вдалося зняти той самий «маєток» Чванкина.





Про те, що після цього сталося з Асею Глуцкой, на своїй сторінці у Facebook розповів засновник громадської організації «Стоп корупції» Роман Бочкала – журналіст-розслідувач, входить до складу Ради громадського контролю НАБУ.

«Продовжуючи викривати шахраїв у мантіях, Ася вирушила вчора в Одесу. Їй вдалося з’ясувати адресу маєтку одіозного судді Чванкина, вартістю приблизно $1 млн. Відзнявши віллу, знімальна група поїхала до Київського райсуду, яким керує Чванкін. Там вже чекали. Під’їхав бус c титушками і убита «копійка». Молодики обступили авто журналістів після чого дали команду водієві «жигулів» врізатися в бік машини знімальної групи. Все це супроводжувалося залякуванням. Титушки також назвали готель і номери, у яких жили мої колеги. Важливо. Це були ті ж відморозки, які «захищали» Чванкина від журналістів півроку тому. Замовник очевидний. Чванкін дуже ретельно ховав свою віллу. Навіть змінив нумерацію будинків, щоб НАПК не змогло встановити адресу під час перевірки».

Зазначивши дикість того, що відбувається, Бочкала зажадав справедливого досудового розслідування.

Однак ні НАПК, ні одеської поліції не вдалося викрити суддю у скоєнні протиправних дій. Про що сам Чванкін не без гордості повідомив в інтерв’ю. Більше того: нещодавно він почав атаку на журналістів, вимагаючи спростування опублікованої в ЗМІ інформації про його діяння.

Ви запитаєте, як таке можливо? Так само, як можлива влада злодіїв в країні, що визнана найбільш корумпованою у світі.

Два роки громадські активісти повідомляють про факти корупції в Київському суді Одеси, доносять цю інформацію до ЗМІ, проводять мітинги, щоб перешкодити судді Чванкину зайняти чергове «хлібне» місце. Без необхідного ефекту.

Тим не менш, ситуація в Україні змінюється. З вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд – по кожному з направлених НАБУ і САП в судові інстанції справ, нарешті, почали виносити резонансні рішення. На слуху провадження стосовно Романа Насирова, Андрія Садового, Вікторії Лісничої.

Голова правління «Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади» Анатолій Будник зазначив, що доказів корупційної діяльності Чванкина передані в НАБУ та ДБР, які вже відкрили кримінальні провадження.

Є надія, що з корупціонерами в нашій країні все-таки розберуться. Тим більше, що в ситуації з Чванкиным під час прес-марафону Президента від 10 жовтня в присутності всіх ЗМІ обіцяв розібратися сам президент Володимир Зеленський.

Руслан Якушев