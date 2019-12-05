Птиці зменшились в розмірах через зміни клімату

Про це йдеться в новому дослідженні американських орнітологів. Вони заміряли більше 70 000 представників 52 видів птахів, яких протягом останніх 40 років зібрав Филдовский музей природної історії в Чикаго.

Всі ці птахи загинули в результаті зіткнення з будівлями в місті. (Таким чином у світі щорічно гинуть сотні мільйонів птахів).

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Брайан Уїкс з Університету Мічигану свідчив, що за чотири десятиліття зменшилися в розмірах представники майже всіх видів. При тому, що в полі уваги дослідників потрапили дуже різні види, майже всі птахи продемонстрували такий результат.

У той же час у багатьох птахів довжина крил навпаки збільшилася.

У середньому гомілкова кістка птахів за 40 років зменшилася в розмірі на 2,4 відсотка, тоді як крила подовжилися на 1,3 відсотка.

Результати дослідження фактично підтвердили сформульовану ще в XIX столітті правило Бергмана: у тварин одного й того ж чи близьких видів найбільшими розмірами відрізняються ті, які живуть в більш холодних частинах ареалу.

Невелика тільце легше охолодити

Орнітологи не мають точної відповіді на запитання, чому підвищення температури призводить до зменшення розмірів птахів.

Одна з теорій полягає в тому, що дрібні тварини легше охолоджуються завдяки швидкій втраті тепла.

Результати дослідження опубліковані в журналі Ecology Letters.

За матеріалами ВВС

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