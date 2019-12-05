Українцям можуть ускладнити виїзд в Росію: що придумали

Громадянами України можуть заборонити перетинати державний кордон з Росією за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження. У Міністерстві закордонних справ вже підготували відповідні пропозиції.

Таку заяву зробила держсекретар МЗС Андрій Заєць у своєму Twitter.

«МЗС України підготувало на розгляд уряду пропозиції про припинення в’їзду українців в Росію за закордонними паспортами. Пропозиція підтримана усіма причетними органами влади. Так буде безпечніше!» – написав він.

Зі свого боку директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, додав, що проектом постанови Кабміну передбачено зупинення дії положень угод із РФ від 1997 та 2011 років, які укладали ще до початку російської агресії. В них було визначено перелік документів, за якими українцям дозволено перетинати кордон з Росією, і це, серед іншого, внутрішній паспорт громадянина України та свідоцтво про народження для дітей до 16 років.

«Законом «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» чітко визначені документи, які дають таке право. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний та службовий паспорти України, посвідчення особи моряка, члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну. У разі прийняття урядом постанови з 1 березня 2020 року до українців, які перетинають кордон з РФ, будуть застосовуватися положення цього закону в частині паспортних документів, що дають право на виїзд за кордон», – розповів він.

Крім цього, посилаючись на дані адміністрації Госпограничной служби, Погорільців зазначив, що необхідність внесення змін у вищезазначені угоди з РФ пояснюється тим, що з кожним роком зростає кількість випадків виявлення підробок як свідоцтв про народження, так і внутрішніх паспортів у формі книжечки.

Він підкреслив, що «існуючий спрощений режим поїздок українців до Росії в умовах збройної агресії останньої – не адекватний загрозам національній безпеці України».

А також пояснив, як українці, які перебувають у Росії, зможуть оформити закордонний паспорт.

«У разі тимчасового або постійного перебування на території РФ вони можуть звернутися з клопотанням про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у наше посольство в Москві та консульські установи України в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі або Новосибірську», – повідомив Погорільців.

За його словами, на даний момент таким правом вже скористалися більше 4 тисяч громадян України.