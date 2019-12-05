Слідчі встановили дві ймовірні причини трагічного пожежі в Одеському коледжі

Правоохоронці розглядають дві ймовірні причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомив керівник поліції області Олег Бех.

На думку слідчих, займання почалося або з-за проблем в роботі електрообладнання, або хтось спеціально підпалив будинок.

Виявилося, що в будівлі розташувався не тільки коледж, але ще 18 інших установ. Наприклад, там знаходиться Інститут морської біології НАН України.

Правоохоронці встановили, звідки почалася пожежа — дев’ятий кабінет на третьому поверсі коледжу.

Станом на 13:00 четверга, 5 грудня, копи опитали близько 40 осіб.