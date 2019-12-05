День подяки в армії США

Так, друзі — сьогодні буде цікавий пост з продовженням розповіді про реалії американської армії. Хто не читав — почитайте першу частину, в якій мій товариш американський піхотинець Олександр Святов (який зараз служить в армії США за контрактом) розповідав про реалії американської армії. Нещодавно Саша надіслав нові фото — і сьогодні я розповім і покажу вам, як в американській армії святкують День подяки.

День подяки — зазначається у США кожний четвертий четвер в листопаді — в цьому році він як раз припадає на сьогодні, 28 листопада — але в армії починає відзначатися на кілька днів раніше. У цей день американці дякують бога, сім’ю і друзів за добробут та добре ставлення один до одного. Свято має давні традиції — ще в 1620-му році індіанці допомогли англійською переселенцям пережити сувору зиму, навчивши їх обробляти землю за місцевим звичаям — переселенці після чого влаштували велике свято, на яке запросили і індіанців. З 1864 року, після закінчення Громадянської війни День подяки стає національним американським святом.

За старовинною традицією в цей день кілька поколінь однієї родини збираються в одному будинку на святковий обід, і кожен вимовляє слова подяки за все хороше, що сталося в його житті. Їдять на вечерю традиційні старовинні страви — фаршировану індичку з журавлинним сиропом і великий солодкий гарбузовий пиріг. Свої традиції в цей день є і в американській армії — в цей день до солдатів приходять бойові ветерани і офіцери, які обслуговують солдатів в їдальні — тим самим як би висловлюючи подяку чинним захисникам США.

Отже, в сьогоднішньому пості — розповідь про День подяки в американській армії. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте. І на телеграм-канал теж підписуйтесь)

02. За кілька днів до самого Дня подяки солдати прикрашають їдальню — причому це не якісь колгоспні мілітаристські плакати, як це було в СРСР, а цілком милі різнокольорові прикраси в традиційних кольорах. Ось приблизно так це виглядає:

03. Прикраси столів. Як вам? По-моєму, дуже святково все виглядає. Звичайно, прикраси досить прості — але не варто забувати, що це все ж армія, і солдати використовують те, що є під рукою і прикрашають столову як можуть:

04. І ще одна фоточка прикрашеної їдальні, інтер’єр:

05. У День подяки в гості до солдатів приходять офіцери — від майора до полковника, на цей раз в гостях у частині Саші був навіть бойовий генерал.

06. В цей день офіцери і солдати забувають, що вони начальство та підлеглі — і спілкуються на рівних.

07. Офіцери розповідають всякі історії з армійського досвіду. Навіть дрилл-сержанти, єдине завдання яких “натаскувати” солдат і кричати на них — у цей день стають схожими на людей)

08. У День подяки в американській армії офіцери стають на “роздатку” і обслуговують солдатів, як звичайні працівники їдальні, як би кажучи тим самим, що саме звичайний солдат — це і є найголовніша ланка в армії, і всі повинні бути йому вдячні.

09. Традиція дуже красива і зворушлива. Є чи в колишньому совку з його скрепными арміями кріпаків рекрутів щось подібне? Щось я сумніваюся…

10. Офіцери в їдальні:

11. Сьогодні вони говорять солдатам “дякуємо за все”.

12. Крім діючих офіцерів, частина приходять також і ветерани збройних сил. Багато воювали — хто у В’єтнамі, а хто навіть ще у Другій світовій проти Гітлера. Ветерани, багато з яких були офіцерами, теж обслуговують звичайних солдатів в їдальні:

13. Ось такі ветерани армії США прийшли в цей день в частину до Саші:

14. Ветерани і чинний армійський офіцер:

15. Просто красиві армійські дівчата)

16. Святкова вечеря. Нарізка індички:

17. Святкові торти — у вигляді традиційного пирога з гарбуза, у вигляді хреста, а також у вигляді Конституції — яку американська армія охороняє вже більше 230 років.

18. “Цукерковий бар”:

19. Загальний вид кухні:

20. Саша з офіцером і товаришами по службі:

21. Дитячі мальовані листівки для солдатів — в цей день діти теж дякують армію.

22. Листівка для Сашка — “Спасибі тобі, захисник нашої свободи”.

Такі справи. Як бачите — у святкування Дня подяки в армії США є свої традиції і до його святкування ставляться досить серйозно — запрошуючи офіцерів, ветеранів і кажучи один одному “спасибі за службу”. І це дуже важливо — будь-якій людині, навіть суворого солдату, приємно хоча б іноді чути прості, теплі слова — ти потрібен, ти на своєму місці і ми тебе любимо.

А тепер розкажіть в коментарях про “тупих америкосів, у яких немає історії”, сором’язливо замовкнувши ту бляху (зразок посадок на пляшку), що твориться у постсовковых арміях.