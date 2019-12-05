«Життя не має сенсу»: у Києві поліція врятувала чергового самогубцю

У Києві 18-річний хлопець зібрався звести рахунки з життям, стрибнувши з мосту, однак суїциду завадили патрульні поліцейські.

Як повідомляють в патрульній поліції Києва, до правоохоронців звернувся перехожий, який розповів про хлопця, що стоїть на перилах мосту, який, можливо, має намір кинутися вниз. Патрульні, які прибули на місце, скористалися тим, що молодий чоловік стояв до них спиною, і стягнули його з огорожі.

«У хлопця були явні ознаки алкогольного сп’яніння, він говорив, що його життя не має сенсу. Поліцейські викликали на місце пригоди медиків, які в подальшому відвезли його до лікарні для ретельного огляду», — йдеться в повідомленні.