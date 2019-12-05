«Російська м’ясник» виявився викладачем

Не встигла вщухнути гучна історія доцента СПБДУ Соколова, який скоїв жорстоке вбивство своєї коханої студентки, як наші ЗМІ почали розкручувати нового лиходія, який працює у вільний час з дітьми.

Мова йде про розслідування «Нової газети» і «Фонтанки», які були присвячені звірячого й антигуманному вбивства в Сирії, відео якого давно гуляє по інтернету. Суспільство засудило надмірно жорстоку розправу над жертвою і багатьох зацікавила деталь: чому кати – російськомовні, хто вони такі? Розбираючись в деталях декількох роликів, журналісти «Фонтанки» прийшли до висновку, що одним з вбивць є житель Брянська – Руслан, 39-річний чоловік, який має за плечима досвід участі у бойових діях (чеченські кампанії). Автору розслідування «Фонтанки» журналісту Олександру Єрмакову вдалося вийти на знайомих Руслана і у своєму матеріалі зазначає, що:

«Вони зійшлися з ним на ниві патріотичного виховання дітей, підготовки молоді до військової служби і популяризації козацтва. За їх словами, в біографії Руслана була однократна відрядження до Сирії. Повернувся він у тому ж 2017 році. Нічого поганого сказати про нього не можуть»

Потім журналіст наводить стенограму телефонної розмови (чому не аудіозапис?) з самим Русланом, вставляючи коментарі в дусі: «Руслан після паузи нервово засміявся». У мене як у читача відразу виникло здивування, чому немає аудіозаписи? Навіщо писати те, що можна опублікувати в два кліка, та ще і вставляти туди коментарі, якщо все буде зрозуміло із запису розмови.

В тексті матеріалу є скріншоти листування журналіста з Русланом, де той заперечує своє відношення до кадрів з тих самих роликів – таке можна зробити на коліні за пару хвилин. Автор розслідування вказує нам на те, що Руслан всіляко уникає зустрічі з ним і ухиляється від прямих запитань. От тільки я не пам’ятаю такого, щоб журналісти «Фонтанки» зупинялися на одній тільки листуванні. Склалося відчуття, що редакція вирішила хайпануть на теми доцента Соколова і уявити пітерської громадськості ще одного «звіра», який контактує з дітьми в робочий або вільний час.

Моє відчуття підтвердилося. Журналісти іншого пітерського видання змогли дістатися до Руслана, після публікації матеріалу про нього на «Фонтанці». Виявилося, що головний герой всього матеріалу має зовсім не 197 сантиметрів росту як сказано в розслідуванні, а лише 170. Це перша важлива деталь, саме завдяки зростанню людей з відео журналісти намагалися ідентифікувати особи вбивць.

Руслан Нехаєв дав інтерв’ю, яке можна подивитися на Youtube. У ньому він розповів про те, що працює в школі «Калинушка», розвиває творчі здібності дітей у контексті народного фольклору і ніякого відношення до венно-патріотичному вихованню дітей не має. Чоловік також розповів, що ніколи не контактував з журналістами «Фонтанки», ні по телефону, ні в месенджерах.

Військова підготовка в житті Руслана Нехаєва обмежилася лише проходженням строкової служби з 2002 по 2004 роки в ПКФО, він був начальником рухомого вузла зв’язку і ніколи не брав участі в бойових діях. З країни він виїжджав у 2017 році разом зі школярами, і не в Сирію, а в Молдавії – де провів близько 10 днів.

Ось такі у нас журналісти, зібрали розслідування, не виходячи з редакції і тепер презентують нам плоди своєї творчості, а людина в Брянську м’яко кажучи «офігеваю». Зараз Руслан Нехаєв готує позов проти «Фонтанки» щоб подати на них в суд.