Дівчина, малює лобком

Юна дівчина, відома за фільмами для дорослих, відкрила в собі новий талант. Кажуть, що талановита людина талановита у всьому. Так ось, ця цитата не про порнозірку Лолу Тейлор.

Мабуть дівчині закортіло податися в мистецтво, і вона намалювала десятки картин, серед яких одна викликала хвилю обурення. Критики заявили, що її роботи трохи дитячі, нагадують творіння наївних художників, але деякі розгледіли в них прихований зміст.



Фотографії картин гуляли по інтернету, поки користувачі не угледіли в них пропаганду нацизму. Вони написали на актрису заяву в поліцію. Тепер їй загрожує штраф і вилучення предмета спорів.

Дівчина спокійна, тому що скандально відома картина продана за хороші гроші. Вона каже, що вкладала в неї зовсім інший зміст: на картині зображено лукавство людини, а не пропаганда нацизму.

Хто не в курсі, картини Лоли (а їх понад півсотні) були представлені на виставці. Спочатку вони не представляли ніякого інтересу для публіки, але незабаром їх почали розбирати, як гарячі пиріжки. У чому секрет? Зірка розповіла технологію створення шедеврів.

Спочатку вона малювала ручкою, потім олівцем, пастельними олівцями, акрилом, олією, але все не те. І тоді дівчина придумала використовувати свій густий волосяний покрив в інтимному місці як кисті. Продажу картин зросли. Тільки Лола хотіла стати ще більш популярною художницею і стала братися за глобальні теми. Вони-то і стали предметом суперечок і збурень.

Невідомо, як складеться кар’єра Лоли як художника, але галасу вона точно наведе.





















